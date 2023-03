Vara cree que el "debate" sobre la gestación subrogada ahora "desvía" de otras cuestiones que hay que resolver en España

BADAJOZ, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recordado que la gestación subrogada está prohibida en España desde el año 2006, y ha considerado que el "debate" sobre esta materia abierto ahora "desvía" la atención sobre otras "muchas" cuestiones que están pendientes de resolver en el país.

Tras reconocer que el de la gestación subrogada es un tema de "muchísima complejidad" en el que "tiene que ver mucho la conciencia individual, cómo ve uno las cosas", ha incidido en que el "debate" sobre la misma ya existió en el año 2006 en el país "y se decidió que en España no se pudiera llevar a cabo la gestación subrogada".

Esto le lleva a él a que tiene su "mente adaptada ya a esa realidad" de la prohibición en España de la gestación subrogada, ha reconocido Vara, quien ha añadido a continuación que, en consecuencia, a su juicio, introducir ahora de nuevo un "elemento de debate" sobre dicha cuestión "despista" y "desvía" de "otras muchas cosas" que hay que estar pendientes de decidir y resolver en el país.

"A veces salen debates que afectan a una noticia de actualidad que ha sido portada en una revista y nos olvidamos de que hay muchas cosas además de eso que resolver", ha indicado a preguntas de los medios --antes de asistir a una iniciativa de Forbes este jueves en Badajoz-- sobre la postura del PP sobre la gestación subrogada.

Así, ha indicado que "éste es un tema de muchísima complejidad, y el que no lo quiera entender así no estará valorando algo que tiene mucha dificultad, en el que tiene que ver mucho la conciencia individual, cómo ve uno las cosas". "Probablemente las mujeres podrán pensar de una manera, en la mayoría de los países que están en una situación podrán pensar otra... Lo que sí es verdad que aquí este debate existió en el año 2006 y se decidió que en España no se pudiera llevar a cabo la gestación subrogada", ha apuntado Vara.

"Entonces yo tengo mi mente adaptada ya a esa realidad, que éste es un país donde no puede haber gestación subrogada... y yo creo que introducir este elemento de debate ahora creo que lo que nos despista y nos desvía de otras muchas cosas que tenemos que estar pendientes de que decidamos... Y a veces salen debates que afectan a una noticia de actualidad que ha sido portada en una revista y nos olvidamos de que hay muchas cosas además de eso que resolver", ha concluido el presidente extremeño.