Vara defiende que las decisiones sobre la Covid-19 se han tomado siempre bajo el "rigor científico"

OLIVENZA (BADAJOZ), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido disculpas a quienes consideren que se haya podido equivocar en la adopción de las decisiones durante la gestión de la pandemia de Covid-19, si bien ha señalado que todas ellas se han tomado buscando el "difícil equilibrio entre la saludo y la economía", y teniendo "siempre presente el rigor científico y el consenso político".

En su discurso de Fin de Año, emitido esta noche desde la Plaza de Santa María del Castillo de Olivenza, Fernández Vara ha asegurado que su gobierno ha intentado actuar "con prudencia, con equilibrio, con mesura, midiendo muy bien las decisiones, pensando muy bien sus consecuencias, intentando ese enorme y difícil equilibrio entre la salud y la economía".

"No puede haber economía sin salud, como no puede haber salud sin economía", ha añadido Vara, quien ha insistido en que se ha "intentado que en todas y en cada una" de las decisiones adoptadas "haya estado siempre presente el rigor científico y el consenso político".

El presidente extremeño ha asegurado que cada día se toman "montones de decisiones", y que "en algunas" habrán acertado y en otras "es posible que nos hayamos podido equivocar". En este caso, añade, no tiene "otra salida que pedirles disculpas, si en algún momento alguien no entendió o no comprendió, aquellas decisiones que hemos tenido que ir tomando a lo largo de este tiempo".

Eso sí, reclama también comprensión a los ciudadanos a la hora de valorar su actuación, y en concreto pide que se "algún día" se pueda "analizar con una cierta distancia y seamos capaces de entender y comprender todo lo que ha ocurrido". "Por el momento yo solo pido, de verdad, poniéndome todos los días en el papel de los demás, que los demás también se pongan en el nuestro para saber la dificultad del momento por el que atravesamos".