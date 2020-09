Vara defiende que haya público en los eventos deportivos con un aforo que "permita cumplir con las distancias"

MÉRIDA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por que pueda haber público en los eventos deportivos, ya que no entiende "que pueda haber conciertos, que pueda haber toros y que pueda haber teatro, y no pueda haber deporte".

Por eso, "si de mí depende, sí" habría público en los eventos deportivos, con un "aforo que permitiera el cumplimiento de las distancias y del resto de requerimientos", ha señalado Fernández Vara, en una entrevista en Canal Extremadura Televisión, recogida por Europa Press.

En ese sentido, ha avanzado que la Junta de Extremadura están "a la espera de que se puedan poner de acuerdo en Madrid a nivel de las federaciones", por lo que ha instado a "hacer todos lo mismo en cada una de las comunidades".

A su juicio, "no sería lógico que aquí para ir a ver al Mérida, al Don Benito o al Badajoz, y al resto de deporte, la gente pueda ir y en otros sitios no", ya que el ciudadano que está en su casa no lo entendería, por eso "es algo que hay que evitar, porque la política se está jugando mucho en estos momentos", ha dicho.

Ante esta situación, "no solo hay que ser lo más sensatos posible, sino actuar de la manera más coordinada posible", ha concluido.

CUARENTENA ANTE UN ALUMNO POSITIVO

Por otra parte, y respecto a la vuelta a las aulas que se producirá este jueves en Extremadura, el presidente extremeño ha señalado que entiende el miedo de los padres extremeños y se ha puesto "en su lugar desde el minuto uno", aunque les ha asegurado que han "desarrollado una tarea" de contratación de más de 900 profesores.

Así, y en el caso de que uno alumno dé un positivo en coronavirus en un centro educativo, Fernández Vara ha señalado que en el caso de los grupos burbujas que se van a formar hasta cuarto de Primaria, "todo el grupo se va cada uno a su casa", mientras que a partir de quinto de Primaria, el tratamiento se realizará en función de los contactos del niño.

En ese caso, "se hará un estudio epidemiológico y en función de eso se adoptará la decisión que proceda", ha señalado Fernández Vara.

Respecto a los padres cuyos hijos estén en cuarentena, Fernández Vara ha instado a "ser conscientes de que tenemos que ayudar a las familias en el caso de que el niño se tenga que quedar en casa, y por la edad no se pueda quedar solo".

Ante esta situación, ha mostrado su deseo de que "en el seno de la concertación social se pueda, todavía en este mes de septiembre, encontrar una solución", que deberá darse no solo para el caso de que el niño sea positivo en Covid-19 sino en el caso de que el alumno tenga que aislarse porque uno de sus compañeros ha sido confirmado por coronavirus.

En ese caso "el niño y sus compañeros se van cada uno para casa, y hay que asegurarles la educación a distancia", para lo cual ha resaltado Fernández Vara que el Ejecutivo extremeño ha realizado una "importante dotación tecnológica, para aquellos casos de niños que no dispongan de suficientes medios".

Así, y sobre la situación de los padres, Vara ha recordado que en España se ha realizado un esfuerzo "por intentar teletrabajar, y esa es una parte de la solución", pero a su juicio "otra tiene que ser que si los padres no pueden teletrabajar, alguno de los dos se tienen que quedar en casa con los niños, y eso no puede ser en detrimento de su seguridad económica", ha resaltado.

Por eso, ha confiado en que "pueda finalmente haber acuerdo en esta materia, porque la economía necesita recuperar los 18 de caída" que tuvo en el segundo trimestre de año, ya que "si no levantamos la economía, un problema sanitario se va a acabar convirtiendo en un problema social de primera magnitud", ha alertado el dirigente socialista extremeño.