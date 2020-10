Vara defiende que "en momentos tan difíciles" como los actuales, hay que "ser capaces no de dividir sino de sumar"

MÉRIDA, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este jueves que "en momentos tan difíciles" como los que está atravesando el país debido a la pandemia de coronavirus y sus consecuencias, "hace falta más que nunca que seamos capaces no de dividir sino de sumar", algo que "sería bueno que nos lo apuntáramos todos".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura sobre "¿cómo está empujando el presidente de la Junta de Extremadura para apoyar al legítimo gobierno de coalición?".

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado el "espectáculo" que se vió este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, en el debate de la moción de censura presentada por Vox, y que pone de manifiesto una "preocupante realidad".

"Un espectáculo bochornoso, que no deja de ser menos preocupante", ha considerado Irene de Miguel, quien ha alertado de que "el discurso de odio de Vox está calando en el resto de fuerzas conservadoras", y que según ha añadido, "no han tenido ningún pudor en abrirles las puertas de ayuntamentos y comunidades autónomas", ha dicho.

Ante esta situación, De Miguel ha considerado que el gobierno de coalición actual "no es del todo del agrado" del presidente extremeño, al que ha preguntado que en la situación actual "usted cree que otro gobierno de coalición con otras fuerzas políticas hubiera antepuesto el interés general y hubiera puesto una batería de medidas sociales y económicas como las que ha puesto" el actual Ejecutivo central.

LEALTAD CON EL GOBIERNO

En su respuesta, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha aseverado que "el papel" que se deben jugar desde Extremadura es "exigirle a ese gobierno que cumpla con Extremadura, que el año que viene se terminen las obra del tren, que la dependencia se financie al 50 por ciento o que se cumplan las obligaciones con el campo extremeño".

Además, "desde aquí siempre vamos a ser leales con este país, vamos a ser leales con quien gobierne este país, y lo hacemos no porque seamos del mismo signo político en este caso, que también", sino porque en "momentos tan difíciles" como los actuales, "hace falta más que nunca que seamos capaces no de dividir sino de sumar", algo que "sería bueno que nos lo apuntáramos todos".

Finalmente, Fernández Vara se ha dirigido a Irene de Miguel que "no va a contar" con él para "reproducir" en la Asamblea de Extremadura "el debate que hay a nivel nacional", ha dicho. "Conmigo no cuente, porque yo no creo en la España en la que cree usted, yo no creo que España sea un país de buenos y malos", ha concluido.