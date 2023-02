Vara defiende reformar ley de 'solo sí es sí' con quienes quieran cambiarla sin tocar el consentimiento

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este martes reformar la Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del 'sólo sí es sí', con aquellos partidos que estén a favor de cambiarla sin tocar los aspectos relativos al consentimiento, al entender que es el "núcleo" de la norma.

"El PSOE va a hacer lo que tiene que hacer, que es lo que dicta el sentido que el 90% de los ciudadanos tiene. Hay un problema y hay que resolverlo de la forma más consensuada posible", ha señalado el presidente extremeño en declaraciones desde Bruselas, tras reunirse con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y la comisaria de Transporte, Adina Valean.

En este sentido, ha subrayado que el PSOE como partido de gobierno "no puede caer en contradicciones" como sería no afrontar una reforma de la ley cuando "todo el mundo está pidiendo que se busque una solución" y ha señalado que en este momento, frente a los "debates semánticos" hay que hacer que una "ley objetivamente buena" no se convierta en "algo negativo".

Para este proceso y después de que el PP se haya ofrecido a dar sus votos a la reforma, Vara ha insistido en que la parte socialista del Gobierno hará frente a la situación junto a "aquellos que quieran tomar decisión sin afectar al núcleo de la ley", tras defender que el consentimiento como aspecto a preservar en cualquier reformar. "En ningún caso puede ni debe correr peligro", ha destacado.

Este mismo martes, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha pedido al PP que vote a favor de reformar la ley del 'solo sí es sí' en un duro debate en el Senado con el portavoz 'popular', Javier Maroto, en el que éste le ha respondido que Pedro Sánchez pasará a la historia por la reducción de condenas a los delincuentes sexuales.