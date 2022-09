Vara descarta bajar impuestos pero anuncia "la mayor bajada de precios y tasas públicas" que se ha hecho nunca

MÉRIDA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado para 2023 "la mayor bajada de precios y tasas públidas que se haya hecho nunca" en la comunidad, algo que "no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país", y "no toca los impuestos que financian los servicios esenciales".

Así, ha avanzado que se reducirá un 25 por ciento el precio de la ITV, un 50 por ciento las tasas sobre comedores escolares, aulas matinales, licencias de caza o pesca, pruebas de laboratorio, o tarjeta de transporte, así como el 100 por ciento "de otras muchas" tasas.

Una reducción que la Junta de Extremadura planteará al PP en el marco de la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para 2023, con el objetivo de "aliviar la carga económica y las obligaciones de la ciudadanía", frente a las "trampas" que el PP busca, que "pretende que la gente se desentienda de la obligación de mantener los servicios públicos esenciales".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del PP sobre las medidas que prevé adoptar "para aliviar la carga fiscal a los extremeños".

EL PP SEÑALA QUE VARA "SE HA QUEDADO SOLO"

En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha señalado que el presidente de la Junta "ha reconocido en numerosas ocasiones que Extremadura es la región que más esfuerzo fiscal hace, teniendo la renta más baja", a lo que se une que "la inflación en la región está disparada", que ha provocado que la Junta "haya recaudado 90 millones de euros más hasta julio", ha dicho.

"Esto no puede ser", ha advertido Cristina Teniente, quien ha reafirmado que "hoy no puede acabar este pleno" sin que Fernández Vara "rectifique y asuma el compromiso de que va a aliviar la carga fiscal de los extremeños", algo que "tiene que hacer, no le queda otro camino", debido "no solo a que se está quedando solo, sino que los extremeños lo necesitan".

Así, la presidenta del Grupo Popular ha descartado que la Junta de Extremadura no tenga recursos, ya que el presupuesto de la comunidad para 2023 contempla 700 millones de euros en ingresos, tras lo que ha aseverado que los extremeños "no quieren insultos ni confrontación", sino que quieren que el presidente de la Junta "resuelva sus problemas".

Según ha reafirmado Teniente, "esto no va de ideologías ni de bajarle los impuestos a los ricos", sino que "va de proteger a las familias extremeñas, cada día más asfixiadas", para las que "la inflación no puede ser un castigo extra".

Teniente ha añadido que "para colmo, está defendiendo centralizar el saqueo fiscal, que lo llaman armonizar", tras lo que ha señalado a Fernández Vara que "está a tiempo de rectificar", y ha reiterado que es necesario "actuar en los primeros tramos del IRPF, con efecto retroactivo, para devolver cuanto antes a los extremeños parte del enorme esfuerzo fiscal que están haciendo", algo que "puede hacerse sin tocar los servicios esenciales", ha reafirmado.

VARA AVANZA MEDIDAS

En su respuesta, Fernández Vara ha señalado que "claro" que van "a seguir haciendo cosas", pero ha preguntado que el PP va a seguir pidiendo que suba las pensiones, el sueldo de los sanitarios, mayor contratación docentes, más dinero para dependencia o para infraestructuras, ya que "ese es el resumen de todo lo que el PP ha traído a esta Cámara en los últimos seis meses: más, más y más gasto", ha señalado.

Ante esta situación, el presidente extremeño ha planteado cómo se lleva a cabo ese mayor "con menos ingresos", tras lo que ha dirigido a la presidenta del PP para señalar que "está muy bien decirle todos los días a la gente lo que quiere oír", pero a la vez "caen en la contradicción de no explicar qué tienen ustedes pensado hacer".

En ese sentido, ha reiterado que "es muy bonito, cuando se está en la oposición decir que bajen los impuestos, y cuando se está en el gobierno, subirlos", tras lo que ha avanzado que la Junta de Extremadura va "a tomar medidas", que se le trasladarán en el contexto de la negociación de los Presupuestos de Extremadura para 2023 que están llevando a cabo.

Unas medidas con las que el Ejecutivo regional pretende "aliviar la carga que en estos momentos tienen las familias", que se unirá a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno central.