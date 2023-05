Vara destaca que "ha llegado el momento de preocuparse más por la calidad del empleo que por la cantidad"

FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que "ha llegado el momento de preocuparse más por la calidad del empleo que por la cantidad".

Fernández Vara ha revelado que "este mes Extremadura se situará en los 75.000 parados", la mitad de los que había cuando llegó a la Junta de Extremadura en 2015, tras el Gobierno del PP.

Según ha recordado, al volver a la Presidencia de la Junta de Extremadura en 2014 se encontró "con 150.000 parados, y en algún momento, cuando gobernaba el PP, llegó a haber en Extremadura hasta 180.000 personas" en el paro, ha recorado.

"No me conformo", ha sentenciado el dirigente socialista extremeño: "Ni me sirve, ni me vale que hayamos conseguido rebajar el número de parados a la mitad porque hay todavía gente que con su salario vive en el umbral de la pobreza".

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este lunes en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra, donde ha participado en la presentación de la canidatura socialista en la localidad, encabezada por María José Serrano.

En su intervención, el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta ha apostado por "hablar en esta tierra más de calidad que de cantidad, porque yo quiero que todos los empleos precarios tengan salarios más altos", ha dicho.

Según ha explicado, entre los puestos de trabajo que se han creado durante los últimos años, "hoy hay 187.000 mujeres cotizando la Seguridad Social".

Finalmente, ha aseverado que los "últimos grandes avances sociales", enre los que ha citado la subida de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral y los contratos indefinidos, "benefician sobre todo a las mujeres y contribuyen a reducir las brechas de desigualdad que hay en la sociedad", ha concluido.

"DEVOLVER A FREGENAL A SU LUGAR"

Por su parte, la candidata socialista a la Alcaldía de Fregenal de la Sierra, María José Serrano, quien ha destacado su "inmenso honor y responsabilidad" por encabezar la lista del PSOE al ayuntamiento de esta localidad, un compromiso que asume "con humildad, responsabilidad y firmeza", ha dicho.

Serrano ha mostrado su "pleno convencimiento de la necesidad del cambio", así como la "urgencia de sacar a Fregenal del abandono en el que está inmerso desde hace ocho años", por lo que ha asegurado que si gobierna tras el 28M, será "la alcaldesa de todos", algo que "nace de la empatía y del corazón", ha dicho.

"Venimos a devolver a Fregenal al lugar que le corresponde, a llenar de vida nuestro pueblo, para dar futuro a nuestros jóvenes y dignidad a nuestros mayores", ha señalado la candidata a la Alcaldía, quien ha reafirmado su "voluntad de entendimiento, hulmidad, la constancia y tesón son y serán las señas de identidad", ha resaltado.