Vara hablará "seriamente" con el Gobierno sobre las "dificultades serias" para hallar mano de obra en algunos sectores

SANTA AMALIA (BADAJOZ), 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que habrá que "hablar seriamente" con el Gobierno de España sobre la "paradoja" de que en algunos sectores se están encontrando con "dificultades serias" para encontrar mano de obra.

"Empezamos a tener en varios sectores dificultades serias para encontrar trabajadores y trabajadoras, y esto es algo que hay que hablar seriamente con el Gobierno de España", ha señalado Vara, quien ha añadido que "no puede haber gente sin trabajo y trabajo sin gente", en tanto que "eso es una paradoja que hay que intentar evitar a toda costa".

En este punto, ha afirmado también que "no puede haber gente que no acepte un empleo porque va a poder perder una beca", lo que a su juicio lleva a que "habrá que revisar las cuantías, las condiciones, pero la sociedad del bienestar no puede tener contradicciones y a veces las tiene", ha dicho.

De este modo se ha pronunciado a preguntas de los medios con motivo de una visita realizada esta tarde a la localidad pacense de Santa Amalia, donde se ha reunido con cooperativistas de las industrias Tomates del Guadiana y Tomalia, con los que entre otras cuestiones ha abordado el precio del tomate y el "problema" de los costes de los insumos, así como la situación de la mano de obra en este sector.

Sobre el tomate, ha destacado que la campaña "se puede cerrar a buen precio", aunque "con dificultades" que "sin duda ninguna hay", porque "hay todavía la inquietud de saber cuánto van a poder regar", un aspecto este último en el que espera que no haya "limitación si se comporta el tiempo razonablemente en estas próximas semanas y meses".

"En fin, en ese sentido satisfecho de haber podido cerrar un buen precio en la campaña e intentar ayudarlos para minimizar el resto de los asuntos", ha añadido Fernández Vara, quien también ha visitado a jóvenes de la Escuela Deportiva de Santa Amalia que están "a punto" de estrenar nuevo campo, y con los que ha analizado "cómo han cambiado las cosas desde los primeros campos de césped artificial a los de ahora".

"Contento de que las cosas vayan bien, de que podamos seguir entre todos prosperando, que es lo que todos deseamos", ha concluido el líder de los socialistas extremeños sobre su visita a Santa Amalia.