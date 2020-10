Vara insta a Pablo Casado a dar "un paso al frente" y abstenerse en los PGE para que "la radicalidad no impere en España

MÉRIDA, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado este viernes a presidente del PP, Pablo Casado, a dar un paso al frente" y abstenerse en la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo de que "la radicalidad no impere en España".

"¿Por qué no lo hace?", ha planteado Fernández Vara en rueda de prensa en Mérida, en la que ha instado al dirigente del PP a que "ponga condiciones, las que quiera poner como condiciones, que las ponga", y a partir de ahí, el PSOE las valorará.

En ese sentido, el dirigente socialista extremeño ha apuntado que si Pablo Casado "no quiere que los independentistas tengan capacidad de decisión en este país, solo lo puede evitar el PP".

Fernández Vara ha lamentado en la situación actual "el PP se ha desentendido del futuro de este país", ya que "todos coincidimos en que tiene que haber presupuestos, y si alguien no quiere que eso ocurra, que dé un paso al frente y diga 'usted no necesita a nadie, porque yo me voy a abstener en los presupuestos', que lo hagan", ha dicho.

A su juicio, "lo que no se puede es estar criticando que se estén haciendo los presupuestos entre los dos partidos que conforman el Gobierno, y simultáneamente decir 'conmigo que no cuenten'".

En su intervención, el dirigente socialista extremeño ha señalado que el PP "ya se ha dado cuenta de que elecciones no va a haber", pero ha añadido que "aunque las hubiera estaríamos igual" porque "la radicalidad ha hecho desaparecer el centro político y no hay trasvase de votos entre bloques".