Vara llama a "pelear" para dar a conocer que Extremadura le ha ido "muy bien" cuando el PSOE gobierna en España

BADAJOZ, 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha llamado a los socialistas "pelear" estas semanas de campaña electoral para trasladarle a la gente "la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad", que a la comunidad extremeña "le ha ido muy bien siempre que ha gobernado el PSOE en España".

"Tenemos que ser capaces de que los ciudadanos y las ciudadanas lo entiendan, a pesar del tren, porque el tren fue la consecuencia de un compromiso que el PP hizo en el año 2003, pero que hasta el 2016 no invirtió ni un euro", ha expuesto, junto con que él mismo era presidente de la Junta cuando en 2015 llegó y hablaba con los gobiernos del PP, "no había ni un euro para el tren extremeño", mientras que cuando el PSOE llegó al Gobierno desde 2018 hasta ahora se han invertido 1.700 millones de euros.

Ante ello se ha preguntado si "han sido suficientes". "No, hacen falta otros 1.000 más", ha destacado Vara, para quien frente a un candidato a la Presidencia del Gobierno como el del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dice que el futuro de la conexión española con Portugal tiene que ser Oporto-Vigo, "tiene que haber otra alternativa", que es la del PSOE que "sigue defendiendo" que tiene que ser Lisboa-Madrid por Extremadura.

"Y la vamos a defender, y la vamos a pelear y nos vamos a dejar la piel en el camino para poder hacerlo posible", ha señalado durante su intervención en la pegada de carteles con motivo del inicio de la campaña electoral de los comicios generales del 23 de julio, que se ha celebrado en la sede provincial del PSOE pacense con la presencia de candidatos del partido al Congreso de los Diputados y al Senado de España.

Vara se ha referido en su intervención al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando ha recalcado que el "colmo" es que "se atreva en estos momentos como se está atreviendo a decir" que si es la lista más votada el PSOE los tiene que apoyar. "Lo hemos hecho cuando España nos ha necesitado, pero por favor indecentes ya no más, indecencias ya no más", ha continuado, porque "no puede ser" que un candidato al Gobierno le esté pidiendo al PSOE que lo apoye si es la lista más votada y aquí en Extremadura que "gobiernen quienes perdieron".

Por otro lado, ha reafirmado que han vivido a lo largo de la historia momentos "buenos y malos" pero "el PSOE siempre está ahí" y al lado de la gente que lo necesita, porque no es una unión temporal de empresas, ni de intereses, sino un partido con 144 años de historia desde el que se van a "entregar a producir un nuevo proyecto" y él va a estar ayudando a los compañeros que lo vayan a hacer, de modo que harán posible que la estancia de la derecha y la ultraderecha en el gobierno extremeño "sea un accidente en el tiempo".

En este punto, ha reconocido que le produce una "enorme tristeza" que se haya "jugado" con Extremadura en estas semanas" y que la 'popular' María Guardiola "ha demostrado" que los principios "ya no valen para nada" y que su palabra "no vale para nada", a la par que ha indicado que la región "no puede ser sometida a un juego" y que ha sido "un laboratorio, donde el PP y Vox han estado experimentando cómo se van a relacionar en el futuro" y cómo van a ser sus relaciones en la región y en España, y "lo podían haber intentando ensayar en otro sitio".

Así, está "convencido" de que Extremadura "no lo va a perdonar nunca" y van a estar "muy cuidadosos" para decirle "bien alto y bien claro" al PP y Vox "que como los ciudadanos te ponen donde te ponen", donde "pongan" a los socialistas van a seguir defendiendo lo de "siempre", los intereses de la gente, de los extremeños, sus dificultades, sus problemas y sus esperanzas.

LA REACCIÓN DE LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA

También han intervenido la número uno al Congreso por la provincia, Maribel García, que ha puesto en valor los avances alcanzados por el PSOE desde 1982 y para quien después de cinco años de socialismo con Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara, España está "a la vanguardia" económica a nivel europeo y Extremadura, gracias a Vara, ha generado una reindustrialización sostenible y verde "como nunca antes" lo había conseguido", tras lo que ha expuesto que tras cinco años, con una pandemia y una guerra que ha desolado el mundo, "todo eso está en peligro".

"Todo eso está en peligro porque ahora mismo hay una reacción de la derecha y de la ultraderecha muy peligrosa, tremendamente peligrosa, que por desgracia, por un castigo injusto, inhumano a Guillermo, ahora se están dando cuenta de lo que ha ocurrido en Extremadura", ha remarcado, para señalar en alusión al alcanzado entre PP y Vox que "el pacto de la vergüenza ha llegado y ha llegado muy rápido, sin ningún problema, faltando a la verdad, faltando a la palabra".

También "faltando a los principios socialistas, por lo que eso es lo que tienen que parar el 23J y conseguir, razón por la cual ha pedido a los compañeros que salgan a la calle "con orgullo socialista" y explicando las medidas puestas en marcha y se ha mostrado "convencida" de que ese día van a llenar las urnas, las calles y los colegios electorales de socialismo.

Por su parte, el secretario general del PSOE local de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha defendido que "hay muchísimos motivos" por los cuales se tienen que "dejar el pellejo en estas elecciones", y uno de ellos lo han vivido al ver una obra en el Teatro Romano de Mérida, 'Las asambleístas', una parodia del patriarcado y del machismo que, conforme la estaban viendo, se le pasó por la cabeza que "tal y como están las cosas" dónde más se va a poder representar.

"Ahora que estos vienen con la censura, con el NODO", ha agregado, junto que con si algo caracteriza al PSOE, además de la educación y sanidad universales o las políticas sociales y el empleo de calidad para todos, es que la cultura "tiene que ser esa bandera" que los socialistas lleven en esta campaña electoral "para que no haya censura" porque "está claro" que éstos que vienen, en alusión a Vox sin citarlo, "lo que quieren es adoctrinar a la sociedad", algo que no van a consentir.