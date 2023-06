Vara se presentará a la investidura aunque le "puedan partir la cara" al no sumar mayoría

MÉRIDA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que se presentará al debate de investidura como presidente de la Junta aunque le "puedan partir la cara" al no sumar una mayoría.

"Desde luego lo cómodo es cruzarme de brazos, no preparar el debate, no ir a que te puedan partir la cara y esperar a que el tiempo pase, pero esto no está hecho para cobardes ni para acomodados", ha sentenciado.

También ha afeado que, durante el tiempo transcurrido desde la celebración de las elecciones regionales, el "ruido en esta película lo han puesto otros". "Digo yo que durante un mes han podido hablar, ¿no?", ha apuntado en referencia a PP y Vox, que sí reúnen la mayoría en el parlamento extremeño.

"Salvo que la clave sea el 23 de julio, y evidentemente yo tengo que hacer todo lo posible para que esa jugada perversa para los intereses de Extremadura le salga mal, para que le salga mal", ha aseverado Fernández Vara, quien además ha criticado que los 'populares' hayan pasado de establecer "líneas rojas" a poner "alfombras rojas".

Vara ha realizado estas declaraciones tras mantener un encuentro con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, quien ha iniciado este martes las consultas con los grupos previas a la propuesta del candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura.

INSISTE EN QUE EL TIEMPO "NO SE COMPRA"

En su intervención, Guillermo Fernández Vara ha insistido en que, "en la vida, cualquier otra cosa se puede volver a comprar pero el tiempo no", por lo que ha criticado que, un mes después de las elecciones, el resultado sigue siendo el mismo que aquel día.

Así, ha dicho que hubo un partido que ganó las elecciones, en referencia al PSOE, y otros tres que las perdieron, al tiempo que ha considerado que en estas semanas "se podría haber ya conformado algo que desvirtuara esa conclusión, pero no ha sido así".

Por ello, ha recalcado que "empieza a estar en juego el tiempo" de los extremeños, que ven "con absoluta desazón" lo que está ocurriendo "sin que parezca que nadie se dé por aludido", aunque en su opinión la situación "tiene responsables".

De este modo, Vara, como "ganador" de las elecciones, ha trasladado su intención de presentarse al debate de investidura "al menos para decirle a los ciudadanos" que no todos los responsables políticos están "cruzados de brazos".

En este sentido, ha confesado que este lunes un "buen amigo" le dijo que presentarse a la investidura era "poner la cara para que te la partan". "Bueno pues ya está. Se pone la cara, se la parten a uno pero empieza a correr el tiempo y si te parten la cara por haber ganado unas elecciones, partida queda", ha aseverado, además de considerar que un responsable político "o gobierna o hay que dejar gobernar", ya que lo contrario es "muy grave".

EN EXTREMADURA HAY UNA "COLISIÓN DE INTERESES"

También ha criticado Fernández Vara que se esté dando en Extremadura una "colisión de intereses", ya que frente al "interés general" del millón de extremeños se sitúa el "interés particular" de los grupos de PP y Vox, ante lo que ha dicho que, en este contexto, quedarán "abajo" la "gente anónima que ve desesperadamente cómo muchos de sus proyectos, muchas de sus ilusiones se pueden quedar en la cuneta".

También ha considerado que "todo parece indicar" que, mientras están "deseando" que llegue el 23 de julio, PP y Vox "ya se han olvidado de Extremadura". "La preocupación de la señora Guardiola ahora es Feijóo, Feijóo y Feijóo. Porque los que iban a ser tan independientes de Madrid ahora hacen lo que Madrid les dice", ha recalcado.

Por ello, como ha asegurado, ha trasladado a la presidenta de la Asamblea su "firme voluntad" y la de su grupo de que, como ganadores de las elecciones, se produzca el inicio del reloj democrático que marca el Estatuto de Autonomía y el reglamento de la Cámara y se proceda a convocar el debate de investidura.

En esta línea, ha pedido a quienes descalifican que se presente a una investidura porque no cuenta con una mayoría que haga que prospere, tachándolo incluso de sainete, como ha hecho la 'popular' María Guardiola, "un poquito más de respeto por los hermanos Álvarez Quintero".

"No sabe, no tiene ni idea de lo que es un sainete. O en todo caso, lo más parecido a un sainete la ha tenido a ella de protagonista", ha insistido.

LOS EXTREMEÑOS PAGARÁN LOS "PLATOS ROTOS"

A preguntas de los medios sobre si está convencido de que Vox entrará finalmente en un gobierno de la Junta presidido por el PP o podría existir otra opción de acuerdo sin entrar en el Ejecutivo regional, Vara ha dicho que no sabe y que no tiene "ni convencimiento ni lo contrario", aunque se ha mostrado seguro de que los ciudadanos serán los que paguen los "platos rotos" de todo este tiempo sin gobierno.

"Si esto es solo un problema de respeto por la ciudadanía. Aquí lo único que se trata, de verdad, es de no olvidarnos que nuestros jefes son aquella gente que nos vota. Y que tú no puedes estar poniendo líneas rojas hoy y alfombras rojas mañana porque no se lo merece la gente que ha confiado en ti", ha dicho.

También, y sobre el acuerdo programático planteado por Unidas por Extremadura para apoyarle en su investidura, Vara ha dicho que esta semana la dedicará a preparar el contenido del debate de investidura y a abordar la propuesta remitida, en la que existen "varias" iniciativas que pueden ser "perfectamente compartidas" y que serían incorporadas a su discurso de investidura.

Asimismo, ha recalcado que no se fía del PP ni de Vox, ya que, mientras contaban que estaban negociando, era "mentira". "Yo no me fío, la verdad. Y como no me fío, pues voy a hacer lo que mi conciencia me dicte y ya veremos luego", ha apuntado.

Por otro lado, y sobre el hecho de que la investidura no prospere al no contar con los apoyos necesarios para ello, Vara ha defendido que, de momento, el reloj empieza a marchar y ya no serán los tiempos que estaban buscando PP y Vox.

"Ya el tiempo acabaría antes y por tanto, conseguimos ganarle tiempo al tiempo. No es lo mismo hacer una investidura a principios de julio que hacerla al final o hacerla en septiembre, que si la hacemos en septiembre y no hay investidura nos vamos a febrero para formar gobierno y pareciera como si al único que le preocupara esto fuera a mí pero a mí me preocupa y me preocupa mucho, porque hay muchas decisiones que tomar", ha destacado.