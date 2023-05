Vara reafirma "con toda rotundidad" que la presa de Valdecaballeros (Badajoz) "no se va a tirar, punto y final"

BADAJOZ, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado sobre la presa de Valdecaballeros que a fecha de este jueves, día 4, puede decir "con toda rotundidad que Valdecaballeros no se va a tirar, punto y final".

"Yo dije simplemente que Valdecaballeros no se iba a derribar, punto y final, y no se va a derribar, punto y final", ha reiterado el presidente extremeño, para considerar que "todo lo demás que se quiera decir o se quiera plantear es rizar el rizo" e insistir en que "Valdecaballeros no se va a derribar".

Así lo ha señalado el presidente extremeño a preguntas de los periodistas después de que conocerse este pasado miércoles que el Ministerio para la Transición Económica y el Reto Demográfico (Miteco) está evaluando técnicamente no demoler la presa de Valdecaballeros ante el recurso presentado por la Junta de Extremadura.

A este respecto y en relación a cómo se va a plantear a partir de ahora el mantenimiento de la presa y si ha habido conversaciones en este sentido, Fernández Vara ha incidido en que ya está el recurso planteado "en esos términos" y en que hay una base "fundamental" y es, por un lado, el que "en ningún momento a lo largo del trámite" se dijo a la Junta ni se planteó que fuera a haber un derribo.

En segundo lugar, ha indicado que hay "suficientes" valores ambientales como para que derribar dicha infraestructura "sea un estropicio" y "por lo tanto no se debe permitir", y en tercero que ya tiene otro uso, puesto que de dicha presa "están bebiendo ya las localidades y de ahí están regando agricultores".

"Entonces, no va a haber ningún problema para que se resuelva quién se hace cargo del embalse en un futuro, pero lo que sí es cierto es que a fecha de hoy puedo decir con toda rotundidad que Valdecaballeros no se va a tirar, punto y final", ha aseverado Vara, a quien "no" le ha sorprendido la rápida respuesta del Ministerio.

Asimismo, ha apuntillado que era "perfectamente consciente" de que, en cuanto se planteara el recurso y "dado por hecho que en el Ministerio hay gente que tiene sentido común, mucho sentido común", iban a "darse cuenta de que esto tiene otras soluciones, que no era la que inicialmente se había planteado".

Finalmente y sobre si el hecho de que se diga que se va a estudiar o evaluar técnicamente no demoler la presa y si "tan difícil" es decir que no se va a derribar, el presidente extremeño ha ahondado en que los procedimientos administrativos "hay que reservarlos", pero que lo dice él que representa a la comunidad autónoma extremeña: "Valdecaballeros no se va a derribar, punto y final".

Guillermo Fernández Vara ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas este jueves en Badajoz antes de participar la entrega de los Premios 'Extremadura es Futuro', organizado por el Consejo Social de la UEx en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias.