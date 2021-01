Vara rechaza una cumbre de CCAA para acordar una postura común sobre los fondos de la UE y propone debatir en el Senado

MÉRIDA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha desvelado que "nadie" ha hablado con él sobre la celebración de una cumbre en la que participarán ocho comunidades autónomas para cerrar una "postura común" ante el Gobierno sobre el reparto de los fondos de la UE.

Asimismo, el dirigente autonómico socialista ha señalado que el "sitio" donde deben dialogar las comunidades autónomas es el Senado, al referirse, a través de un mensaje en sus redes sociales, a una información del El Mundo en la que se hace referencia a la cumbre que ultima el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en esta comunidad, para abordar el reparto de los fondos europeos.

"Conmigo no ha hablado nadie para esa cumbre, que conste", señala Vara, quien añade que no le gustan "los frentes de unos contra otros". "Cuando se quiera nos reunimos en el Senado, que es el sitio, y hablamos", añade, para concluir que esta es la forma de "construir país, y de no darle la razón a otros".