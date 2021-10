Vara recuerda a quienes ponen la patria "a su nombre" que la Constitución dice que es indivisible pero también "común"

MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Autonómica del PSOE, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a quienes ponen "la patria, el himno y la bandera a su nombre en el registro civil", que se lean la Constitución española porque habla de patria "indivisible", pero también "común, compartida".

Fernández Vara ha recordado que en los tres primeros artículos de la Constitución de 1978 se habla España como patria "indivisible", es decir, que "no se puede trocear y dividir", pero también habla de "patria común", que es la que "es de todos".

"No nos puede pertenecer a unos si no nos pertenece a todos", ha dicho Fernández Vara, quien ha abundado en esta idea afirmando que "no cabe uno si no cabemos todos".

"O cabemos todos, o no cabemos ninguno", ha insistido Fernández Vara, en su discurso en la clausura del 13º Congreso Regional del PSOE de Extremadura, en el que ha revalidado su liderazgo como secretario regional, y donde ha estado arropado por el líder del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ante él, se ha reafirmado en su postura sobre el estado autonómico subrayando que "no puede ser que se entienda a unos y no se entienda a otros".

Sobre la armonización fiscal, ha apostado por un país en el que tengan cabida los territorios que tienen "todas las rentas", las altas y las bajas, y que el objetivo de la reforma del modelo fiscal es que "no se injusto".

Fernández Vara se ha vuelto a alejar de los "frentes y del frentismo" entre las distintas comunidades autónomas, y ha abogado por encontrar "espacios de entendimiento" para que los problemas de un territorio sea "el de todos", y que se resuelva desde el diálogo, que es "el único camino, la única posibilidad" para el entendimiento.

El dirigente socialista ha abundado en que los estatutos de autonomía no convierten a las comunidades autónomas en "regiones-frontera". "Si lo dividimos todo por 17, no queda nada", ha advertido Fernández Vara, quien apuesta por una España fuerte, ya que ello "no debilita a las autonomías", sino todo lo contrario.

Y todo ello se produce en un momento en el que el propio país debe apostar por el camino de la "cesión de la soberanía a la UE" si quiere situarse entre los "actores principales" del mundo, o si por el contrario se conforma con otro "de reparto".

Por otra parte, Fernández Vara ha señalado que la cultura, que es uno de los sectores "más afectados" por la pandemia, es la que hace a los ciudadanos "realmente libres". "La cultura es la que nos permite conocer el verdadero significado de la palabra libertad, que es distinto de lo que representa poder tomarte una caña", ha sentenciado.

VIVIENDA, EN EL ESTADO DEL BIENESTAR

El dirigente socialista ha confesado que sueña con que en algún Congreso del partido salga la propuesta de que las políticas de viviendas se conviertan en la "quinta pata" del estado del bienestar, algo que no significa "regalar una vivienda", sino propiciar que los jóvenes no tengan que destinar más del 30 por ciento de sus ingresos a este fin.

Por otro lado, ha llamado la atención sobre la necesidad de erradicar la idea que pretende "imponer" la derecha con respecto a que "cuantos menos impuestos mejor" para el país, y en este sentido ha subrayado que si el Estado pierde las herramientas que le permiten poner en marcha instrumentos de igualdad a los españoles les irá "peor".