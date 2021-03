Vara señala que hablar del 'milagro extremeño' es una "gilipollez"

MÉRIDA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que le parece una "gilipollez" escuchar hablar del supuesto 'milagro extremeño', tras pasar en un mes de ser la comunidad con mayor incidencia de casos de Covid-19 a la que menos, y atribuye esa reducción "a un ejercicio de responsabilidad" de toda la sociedad extremeña.

"De milagro nada", ha señalado Vara, quien ha afirmado que no cree en "titulares" llamativos como este, al tiempo que ha lamentado que la expresión corriera de un medio de comunicación a otro, porque "los ciudadanos tienen memoria y saben lo que hay", en alusión a que "los malos y buenos momentos se van intercambiando".

El vídeo del día Un hombre intenta agredir a Abascal y Garriga (Vox) antes de entrar al Parlament

"Un esfuerzo que no tiene nada de milagroso", ha insistido Vara, quien ha remarcado que los extremeños "no somos mejores que nadie", y que todas las comunidades han actuado "en función de lo que creía mejor" para sus ciudadanos.

En este sentido, ha señalado que le resulta "obsceno" ver en este escenario a "algunos presidentes salir a presumir". "Me produce pudor, que nadie presuma de nada en este escenario", porque en esta situación "nadie puede permitirse el lujo de presumir de nada".

El tiempo de hoy

Por otro lado, en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, ha dicho que ya se está trabajando con el fin de que las anunciadas ayudas a las empresas pueda tramitarse lo antes posible.

Según ha dicho, en el último Consejo de Gobierno del pasado viernes se abordó la forma en la que se deben ir canalizando estas ayudas, tanto las de la propia comunidad, que ha puesto sobre la mesa 60 millones de euros, como la parte que le corresponda de los 7.000 millones anunciados por el presidente Pedro Sánchez para el comercio, la hosteleria y la turismo.

Al respecto, ha señalado que ha pedido a sus consejeros que hay que hacer llegar estas ayudas "al bolsillo de los empresarios cuanto antes", y para ello habrá que "simplificar los procedimientos" en la medida de lo posible.

Unas cuantías que supondrán una "ayudita" con la que empresarios y autónomos puedan hacer frente a "estos meses tan complicados, en los que ha estado la caja de los gastos abierta y la de los ingresos cerrada", a pesar, ha reconocido una vez más, de que no son causa de los contagios, sino la movilidad que generan sus actividades, y cuyas reivindicaciones comprende.

Y es que, según ha señalado, "el principio del fin" de la crisis sanitaria, social y económica no llegará con la desaparición del virus, sino la "desaparición de las consecuencia que el virus ha producido".

Fernández Vara ha repasado la actuación de su ejecutivo al cumplirse un año de la declaración del estado de alarma, que ha sido "la historia de cerrar y aflojar, cerrar y aflojar..., porque si no hay salud no hay economía, y sin economía no se puede pagar el sistema sanitario, y combatir la pandemia y las consecuencias no sanitarias del virus".