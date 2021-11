Vara valora el proyecto de reforestación que la Junta y la Fundación Repsol desarrollan en Las Hurdes

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha valorado este martes el proyecto de reforestación que están llevando a cabo la Fundación Repsol y el Ejecutivo regional en Las Hurdes.

Vara ha destacado que la comarca de Las Hurdes es "muy querida" por múltiples razones, pero probablemente por una especialmente, ya que no hay ninguna otra experiencia que se pueda contar de transformación de un territorio como el que ha sucedido en ella.

"Nos sentimos enormemente orgullosos y vemos también cómo este nuevo mundo que se abre delante de nosotros está lleno de oportunidades de las que vienen de la mano del mundo verde, de la economía verde y circular", ha aseverado Fernández Vara.

El presidente de la Junta de Extremadura ha afirmado, durante su intervención en la presentación del proyecto Motor Verde, que en los últimos años se ha avanzado de manera muy notable en un principio que él definiría como el de la "pérdida de la ingenuidad", lo que permite saber lo que va a ocurrir si no se hace nada y, por lo tanto, ha dicho que no se puede no hacer nada.

"Tenemos que ser conscientes de que no se trata solo de compensar los excesos que, por otro lado, se puedan producir, se trata de definir y desarrollar un nuevo proyecto, como el que se está desarrollando en la zona", ha apuntado.

En este punto ha asegurado que de eso va este proyecto que desde el principio ha abrazado el Ejecutivo regional y que desde el departamento de Política Forestal de la Junta de Extremadura están "tan ilusionados" con él, ha destacado la Junta en nota de prensa.

"Esto es así, porque creemos además, que ese tiene que ser el sentido de todo lo que hagamos a partir de ahora, no se trata tan solo de compensar se trata de recomponer un futuro en base a unas prácticas, a una metodología y a un modelo de vida que sea lo más adaptado posible a los entornos y a la naturaleza de cara a que podamos dejar a las próximas generaciones un planeta mínimamente habitable", ha recalcado.

Fernández Vara ha subrayado además que estos proyectos son la consecuencia de una toma de conciencia clara que como empresa, como ciudadanos, como país y que la comunidad autónoma ha asumido que gran parte de lo que vaya a ocurrir "va a depender de lo que hagamos".

"Vamos a tener el futuro y el planeta que queramos tener, y los empleos y empresas que queramos tener si hacemos las cosas adecuadamente a lo que se nos está demandando y se nos está pidiendo", ha aseverado.

El presidente del Gobierno autonómico ha incidido en que ante los extremeños se abre una "ventana de oportunidades" que se deben aprovechar para que los ciudadanos puedan tener aquí un lugar donde trabajar, donde vivir dignamente, con un empleo decente y con una vivienda digna en el entorno que crearon sus padres, abuelos y bisabuelos.