Vara ve el Next Generation una "gran oportunidad" al estar destinados a "construir el futuro desde la sostenibilidad"

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que los fondos Next Generation permiten que los Presupuestos Generales de la comunidad (PGEx) crezcan un 9 por ciento, por lo que se trata de una "gran oportunidad" al no ser, además, fondos para hacer infraestructuras, sino "para construir el futuro desde la sostenibilidad y sobre todo desde lo que significa y representa la revolución digital".

Eso último, "es lo que nos pone en igualdad de condiciones con los demás", ha expuesto Vara en una entrevista en Canal Extremadura Radio en el programa especial con motivo de la entrega del Premio Europeo Carlos V a Angela Merkel desde el Real Monasterio de Yuste, recogido por Europa Press, y en la que ha planteado que siendo "sensatos y no excesivamente optimistas" a finales de 2025 Extremadura podría estar conectada con 5G en todos sus puntos "igual que el resto de Europa".

"No se imagina nadie lo que eso significa", ha continuado, para celebrar que, pese a las dificultades de la región extremeña a la hora de llegar al progreso y al desarrollo a través de las infraestructuras, en el caso de la infraestructura del siglo XXI, la de la conectividad, se podría llegar "al mismo tiempo que los demás", lo cual tiene una parte "más complicada", como que "cada día vamos a depender más de nosotros mismos y los lamentos y las disculpas se habrán terminado".

Asimismo y sobre los Next Generation y la denominada 'revolución verde', ha expuesto que él mismo comenta a su equipo que la región está metida en varios proyectos, con algunos de los cuales tienen firmadas declaraciones de confidencialidad y no se pueden hacer públicos, y que aunque algunos no salgan adelante se está aprendiendo que "cada día dependemos más de nosotros mismos".

Y es que, ha remarcado, Extremadura está compitiendo por proyectos con comunidades autónomas "con las que hace 25 años no hubiéramos podido competir bajo ningún concepto" y lo hace "en igualdad de condiciones": "y eso es lo más importante de todo, es decir, el trabajo que se ha hecho en los últimos 35 años o 40 años en esta tierra es situarnos en lo que estamos ahora, en condiciones de poder competir en las mismas condiciones que los demás, eso es lo más importante de todo".

Igualmente y en relación a qué se dedicarán los Next Generation en primer lugar, ha citado que se trata de un asunto que va vía convenio con cada ministerio correspondiente y que ya está "cerrado" todo lo relacionado con Transición Ecológica y lo que tiene que ver con depuración o abastecimiento de aguas, con la biodiversidad, y la eficiencia energética, en un escenario en el que, de aquí a la próxima primavera, en Extremadura se necesitarán 6.000 personas para trabajar en la construcción según le han trasladado desde la patronal del sector de la construcción.

Así, ha apuntado que va a haber "mucho dinero" para eficiencia energética y en concreto para asuntos tales cambiar tejados, ventanas, puertas o calderas o poner placas, lo cual va a generar actividad económica y a su vez empleo, como también ha sumado que va haber también una "muy importante" inversión en digitalización de las pymes, un sector en el que "aquí hay que perderle el miedo al comercio 'online' para competir con él".

FUERZAS RADICALES Y UN DISCURSO DEMAGÓGICO

No obstante y en la actual situación de 'frentismo' en política o con las discusiones sobre si unas comunidades reciben más o menos dinero con cargo, por ejemplo, a los Presupuestos Generales del Estado, Vara ha destacado que hay que ser "conscientes del juego al que estamos asistiendo", y de que en España hay fuerzas políticas radicales que están, "a base de un discurso demagógico y frentista", "polarizando la política en nuestro país".

Ante ello, ha continuado, los partidos, como el PSOE al que pertenece, que han representado "siempre la centralidad, en el centro derecha o en el centro izquierda" no deben dejarse "arrastrar por ese juego". "Frente al discurso demagógico de estos que están todo el día como si fuera la tómbola repartiendo promesas, nosotros tenemos que ser gobiernos y por lo que respecta a mi partido de la gente que tiene derechos pero también deberes y obligaciones", ha dicho.

Seguidamente, ha abogado por decir a la gente que, para poder ser próspero en un país, "tiene que esforzarse y no solo esperar a ver qué es lo que los demás van a hacer por nosotros", y, desde ahí, "intentar construir el progreso necesario para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva".

REINDUSTRIALIZACIÓN

En otro momento de la entrevista, ha comentado que lo que hace es trabajar y "mucho" y desde el año 2015 de manera diferente a como lo hizo en su primera legislatura, porque se dio cuenta a lo largo de los años de oposición que había cosas que se habían hecho bien pero otras "no" y llegó a la conclusión de que o se va de la mano de las empresas "o no tiene solución", y que si a estas les va "bien" también le irá "bien" a sus trabajadores, que pagarán impuestos con los que desde lo público se pueden hacer mejoras sanitarias y educativas, "eso se llama la socialdemocracia".

De igual manera, ha abogado por aprovechar el proceso en el que se está inmerso de reindustrialización de Europa como una "buena oportunidad para las zonas más despobladas y más vaciadas", y ha dicho que una comunidad como Extremadura, que "llegó 150 años tarde a la revolución industrial", es la única región en la que ahora mismo se tienen proyectos "maduros" encima de la mesa para fabricar baterías, semiconductores o guantes de nitrilo.

Así, se ha referido a proyectos como la fábrica de baterías de litio prevista en Badajoz, el proyecto Elysium en Castilblanco, la fabricación de semiconductores a partir de diamantes sintéticos en Trujillo, la Azucarera de Mérida, la fábrica de cartón en Navalmoral de la Mata, o en Cáceres la Ciudad de la paz o el Centro de almacenamiento energético, junto a la posibilidad de fabricación de trenes por una gran empresa también en Extremadura.

"Hay muchos proyectos encima de la mesa y además proyectos industriales que es de lo que se trata", ha subrayado, en una región que pasará de exportar talento a atraerlo, a la vez que ha detallado que su objetivo es que deje de ser objetivo de convergencia en la Unión Europea, y que, cuando se siente a discutir sobre la financiación autonómica, "no tenga que estar pendiente a ver lo que nos dan porque seamos capaces de ser lo más autosuficientes".

Para ello, según Vara, hay que aprovechar para la industria aspectos como el sol, el agua o el suelo industrial y la estabilidad política, como también ha abogado por "cambiar" los datos del Instituto Nacional de Estadística, de manera que se cambie la vida de la gente, sus posibilidades o sus perspectivas, en una región y también en España que, como ha sostenido, el año que viene empezará a tener problemas para encontrar trabajadores, que deberán de venir de fuera y que le gustaría que fueran de América Latina al compartir con ellos aspectos por los que la integración "es mucho más sencilla".