Varios alcaldes del PRC defienden un pacto PP-PRC en el Gobierno, que Revilla parece descartar

El PRC reunirá a su Ejecutiva este jueves para analizar los resultados electorales

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

Varios alcaldes del PRC son partidarios de que el partido negocie e intente un pacto con el PP para el Gobierno de Cantabria que evite la entrada de Vox en el Ejecutivo y no comparten las declaraciones del líder del partido y presidente regional en funciones, Miguel Ángel Revilla, en las que parece descartar esta vía.

Este es el caso del alcalde de Reocín y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), Pablo Diestro, que ha explicado que "ha hablado con muchos compañeros" que comparten su visión de que el PRC debe "quemar todas las balas" para intentar ese acuerdo con el PP. "Que por nosotros que no quede", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Diestro ha afirmado que "no comparte" la opción de "cerrarse en banda a negociar" un acuerdo. Sostiene que si, tras intentarlo, este acuerdo se ve "imposible" o las condiciones son "inasumibles", al menos "no será por no haberlo intentando".

En relación a las palabras de Revilla tras conocerse el resultado electoral, las atribuye, no a que el líder del PRC piense que no hay que llegar a un acuerdo con el PP, sino a que es algo que ve "perdido" porque entiende que el partido de María José Sáenz de Buruaga "ya tiene hecho" el pacto con Vox y "no le interesa" hacer un Gobierno con los regionalistas.

Sobre las declaraciones de Buruaga mostrándose partidaria de un Gobierno en minoría del PP y pidiéndole a Revilla que no se oponga a ello y lo permita, Diestro cree que, si no es posible un Gobierno PP-PRC, sería un "mal menor" un Ejecutivo en minoría del PP con acuerdos puntuales con el PRC.

Diestro considera que un acuerdo con el PP, haría bien al PRC porque le permitiría mantener cierto poder y hacerlo, además, en un momento de transición del partido.

En opinión del alcalde de Reocín, la transiciones en los partidos son "más fáciles, más sencillas y mejores" desde el Gobierno que desde la oposición.

Además, cree que el "equilibrio" que pudiera dar el PRC en el Gobierno de Cantabria en una coalición con el PP sería "muy bueno" para Cantabria.

Diestro ha recordado que el PRC ha sido capaz de gobernar tanto ocho años con el PP (1995-2003) como 16 con el PSOE (2003-2011 y 2015-2023) y en ambos casos ha hecho que "Cantabria prospere".

A juicio del alcalde regionalista, el PRC no debe perder su condición de "partido bisagra".

Según ha podido saber Europa Press, el PRC ha convocado para este jueves, 1 de junio, a su Ejecutiva para hacer análisis de los resultados del pasado 28 de mayo, en los que el partido logró 8 diputados, seis menos que en esta legislatura.

Diestro, consciente de que en el partido han podido no gustar sus palabras, ha afirmado que él no pretende generar "ninguna fisura" pero tampoco quiere que el PRC "se vaya al garete".