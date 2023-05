Vázquez (CS) apuesta por "romper los bloques" de PSOE y PP para "ser el partido de centro que pone sentido común"

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos (CS), Adrián Vázquez, ha asegurado este martes sobre la recta final de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo que "de verdad, estamos muy cerquita" de obtener representación, para abogar entonces por un papel de su partido encaminado a "romper los bloques" alrededor de PP y PSOE y con ello "volver a ser un partido de centro que ponga sentido común en la política española".

Durante su participación en un desayuno informativo junto al candidado de este partido a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, Vázquez ha sostenido que "como a partir de hoy ya no se pueden publicar encuestas, éstos son los cuatro días más importantes que quedan de campaña" y reivindicar en ese contexto el papel de CS en la política española, que ha descrito como "un patriotismo puro y duro" para "romper esos bloques".

En ese sentido ha indicado sobre las encuestas que "ahora hay una tormenta demoscópica", que ha concretado en que "hay más de un 25% de indecisos", para precisar que "el votante de Ciudadanos, el más urbanita, más del 50% no sabe todavía qué va a votar".

Sobre PSOE y PP ha considerado que "son dos partidos que ya no se hablan porque han acabado una trinchera tan grande en medio que ni siquiera se hablan, son incapaces de encontrar soluciones", ha argumentado el secretario general de CS sobre la polarización de la política española alrededor de socialistas y populares, mientras que ha considerado que a ambos partidos propician ese distanciamiento porque "obviamente al PSOE le interesa, al igual que al PP, que la trinchera sea lo más grande posible".

Vázquez ha ahondado en el retrato del comportamiento de ambos partidos para apuntar que es un juego de "suma cero" donde "la izquierda ya ha roto cualquier acuerdo del 78 y ya puede pactar con cualquiera, como hemos visto en esta legislatura", mientras que en el bloque antagonista "la derecha ha puesto todos los votos en una sola cesta, que es la del retroceso, que es la de Vox".

Frente a este escenario ha blandido que "el nuevo Ciudadanos" pone sus miras en convertirse en "un partido que no tenga un socio prioritario y que pueda apuntar izquierda y derecha en base a su programa", por lo que ha reclamado que "tenemos que volver a ser ese partido de las ideas, ese partido propositivo, ese partido que pensamos en lo que necesita el ciudadano".

Tras reconocer que "con esa oferta política no vamos a ser nunca un partido mayoritario", aunque de igual forma ha pensado que hay público para esa "oferta política", el secretario general de Ciudadanos ha esgrimido que "con un concejal, con entrar, podemos decidir alcaldías, gobiernos autonómicos, e incluso un gobierno de España", para remarcar "la responsabilidad" de "poner sentido común a la izquierda y a la derecha", seguido de una autocrítica al considerar que "es algo que no hemos hecho en los últimos años".

"ESTE PARTIDO TIENE FUTURO"

Vázquez ha sostenido que "este partido tiene futuro", para mostrarse convencido de que "tenemos un gran camino por delante para influir en cómo se va a transformar el país en los próximos años", y señalar entonces a "un nicho de la población que se siente huérfana, totalmente huérfana", entre las que ha identificado a "la clase media y las familias".

El secretario general de CS ha considerado sobre la clase media que "no reciben ningún bienestar a cambio", de manera que "solo pagan impuestos" por cuanto "superan un poquito el umbral con su pareja y no reciben ninguna ayuda del estado", antes de concluir que "no se les ayuda a conciliar, no pueden acceder a una vivienda, solo pagan impuestos".

REBAJA EN IRPF PARA LAS FAMILIAS Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA

Después de identificar como "los cuatro pilares clave de toda la campaña", entre los que ha señalado la conciliación, la vivienda. La tercera, la natalidad y los servicios sociales, ámbito donde ha sostenido que "dependiendo de dónde nazcas, de tu código fiscal, son mejores o son peores", ha propuesto una rebaja de cinco puntos en el tramo autonómico y de otros cinco en el tramo nacional del Impuesto de la Renta para las familias de dos o más hijos o las monoparentales, a lo que ha sumado una bonificación para los propietarios que ofrezcan alquilar viviendas.

"Cualquier tenedor que alquile una vivienda a un menor de 35 años, bonificación del 80%", ha afirmado Vázquez, quien ha proseguido apuntando que "si la vivienda lo que hace es cederla al parque público de vivienda, un 95% de bonificación", convencido de que el camino es que "tienes que incentivar".

"¿Por qué la gente no consigue comprar una vivienda? Porque te piden la entrada un 20 o un 25%. Con los salarios que hoy en día, los jóvenes pueden reunir ese dinero", ha proseguido reflexionando Vázquez, quien ha abogado por la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.