Vázquez (Cs) dice que Aragón "no es un peaje para llegar a Moncloa" y merece más que ser parte de una estrategia

ZARAGOZA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ha alertado a los líderes del PP y el PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, de que Aragón "no es un peaje para llegar a Moncloa" y merece "mucho más" que ser una pieza en esa estrategia basada en su poder y en ocupar un espacio político, sin cambiar nada desde las instituciones.

Así se ha pronunciado el líder de la formación liberal este domingo en el mitin central de la campaña de Ciudadanos-Tú Aragón, celebrado en la plaza de la Seo de Zaragoza, en el que ha acompañado a los candidatos a la Presidencia autonómica y al Ayuntamiento de la ciudad, Carlos Ortas y Daniel Pérez, respectivamente. También ha participado la presidenta de Tú-Aragón, Natalia Lascorz.

Vázquez ha garantizado que los gobiernos que surjan de las urnas estarán decididos por un partido de centro que se niega a que gobiernen los extremos y se preocupa por los problemas reales de las familias, relacionados con la conciliación y el acceso a una vivienda digna. Frente a esto, ha continuado, está la España "del politiqueo, las peleas televisivas del PP y del PSOE o del ridículo de una presidenta de una comunidad autónoma que no respeta los protocolos institucionales.

Ha indicado a quienes afirman que el Estado de las autonomías "está agotado" que lo que realmente lo está son las medidas del bipartidismo, "que llevan 40 años sin cambiar nada de lo que no funciona".

En este sentido, ha cifrado la cuantía de la que dispone cada alumno en Aragón para su formación en 3.500 euros menos que un niño del País Vasco; y lo mismo sucede con la sanidad, ha agregado, ya que en este territorio se dispone de ocho psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que en el País Vasco el número se duplica.

"Este problema responde a que el PP, PSOE y Teruel Existe se dedican a apoyar el cupo vasco, porque están más interesados en mantener su sillón que en lograr la misma educación y sanidad para todos los españoles". Igualmente, ha criticado la iniciativa de implantar el derecho al 'olvido oncológico' propuesta por Pedro Sánchez, este sábado en Sevilla.

En esta línea, Vázquez ha declarado que los pacientes con cáncer no quieren que su tratamiento dependa del código postal donde estén censados, sino que sea el mejor posible, independientemente de dónde vivan.

A Alberto Núñez Feijóo le ha reprochado no entender que la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca "es cuestión de defender nuestro país y no de utilizarlo para hacer política". Ha planteado si la ciudadanía quiere un Partido Popular "que no sabe dónde está".

Por todo ello, ha considerado que la única solución para transformar Aragón y Zaragoza, abordar los problemas de la clase media y las familias es contar con un partido "de centro, sensato y con sentido común".

"DAR LA CARA"

Carlos Ortas ha explicado que en el contexto de las elecciones "hay gente que se ha puesto de perfil, otros han preferido irse a siglas más cómodas y otros se han decidido por un partido judicializado, atornillándose al sillón". Por ello, ha agradecido a los valientes que han decidido "dar la cara y preparar un programa para defender el centro político" y ser capaces de presentar 118 listas en la comunidad.

Ha criticado al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda y candidato de CHA a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, por mostrarse orgulloso de movilizar 180 viviendas. "Hace falta tener cuajo para decir que se defienden los intereses de los aragoneses y que ese sea tu resultado", ha apostillado.

Acerca del video publicado por el PP-Aragón en sus redes sociales indicando que Cs y el PAR "son lo mismo que el PSOE", Ortas ha subrayado que eso significa "no enterarse de que va la política aragonesa, porque nosotros no somos lo mismo que el PAR, sino que somos un partido renovador, que va a plantear reformas y que será decisivo en la configuración de los próximos gobiernos".

Asimismo, Carlos Ortas se ha dirigido a las más de 312.000 personas que no votaron en las anteriores elecciones, "porque no les va la vida en ello y sus problemas son la dificultad para conciliar, emanciparse o los elevados impuestos que paga como autónomo". A todos ellos, ha garantizado que a partir del próximo 28 de mayo habrá un gobierno que hablará de salud, educación y planteará las reformas que el bipartidismo no ha sido capaz de acometer en los últimos 40 años.

Ortas ha manifestado que el próximo gobierno autonómico, los comarcales y los municipales "no dependerán de los extremos, puesto que hay gente valiente que ha decidido quedarse y dar la cara por un proyecto necesario y coherente".

"ZARAGOZA NOS NECESITA"

Daniel Pérez se ha congratulado de pertenecer a la única formación que puede transmitir el mensaje "de la sensatez, liberal y de la gente que está con la gente". Por ello, "tenemos que estar muy orgullosos" de los "pesares" a los que hay que hacer frente en ocasiones, y aunque lo cómodo seria abandonar, "hemos decidido dar la cara, porque Zaragoza, Aragón y España nos necesitan".

Ha reconocido que la campaña es tiempo de anuncios pero Cs-Tú Aragón prefiere aprovecharla para mantener ese trato directo con la gente "que nos permite mirar a la cara sin tener que avergonzarnos de nada, diciendo que cumplimos, que somos leales y queremos ser decisivos en todo momento".

Ha ironizado sobre "el mercadillo de promesas" del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al anunciar la construcción de 16.000 viviendas en 20 años, a quien ha preguntado: "¿Por qué no has empezado a estos cuatro que has estado gobernando? Si quieres hacer esas viviendas, haber empezado ya".

Además, se ha referido a la propuesta de la candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, de crear una Ciudad Inteligente del Deporte, "lo mejor de lo mejor, pero en grafismo". "Han tenido --los 'populares'-- cuatro años para hacer algo que les hiciera creíble y no lo han hecho".

Ha asegurado que todo lo que ha cambiado Zaragoza en los últimos cuatro años, se debe a Ciudadanos, ya que al inicio del mandato, en 2019, la formación naranja eligió las áreas en las que se podían resolver problemas para los zaragozanos, "y hemos desbloqueado proyectos como los suelos de Portillo, la prolongación de Tenor Fleta, y La Romareda".

Ha remarcado que Cs ha sido quien realmente "se ha remangado para hacer cosas", mientras el reto de partidos "se ha dedicado a ganar tiempo y, llegado el momento oportuno, subir peldaños en su carrera electoral". En esta línea, ha tachado al actual regidor de Zaragoza y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de "alcalde a la fuga".

"Tras 16 años de gobiernos de izquierdas en Zaragoza, cuando por una vez, en una carambola electoral, consiguen la Alcaldía, se piran. Ese es el concepto que ellos tienen de lo que es servir a los zaragozanos", ha reprobado Daniel Pérez.

"Somos el partido de los valientes, no tenemos nada por lo que estar bajando la cabeza arrepintiéndonos o pidiendo perdón permanentemente. Nos hemos equivocado, somos personas y hemos sabido reaccionar, hemos levantado la cabeza y vamos a mirar al futuro", ha esgrimido el candidato a la Alcaldía.

ALEJADOS DE LOS EXTREMISMOS

Por su parte, Natalia Lascorz ha destacado que el objetivo principal de la coalición es que el territorio "crezca, mejore y se renueve", además "necesita un espacio, como el nuestro, equilibrado, alejado de los extremismos".

Para ello, ha advertido que hay que estar en donde se toman las decisiones, que es en el Edificio Pignatelli, la sede del Gobierno de Aragón. "Somos expertos en el territorio y tenemos que estar allí alzando la voz de las personas en los próximos cuatro años para decir que la comunidad autónoma siempre debe estar en el centro".