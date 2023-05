Vázquez (PP) culpa a Sánchez de defraudar a su electorado y le advierte de que lo "va a pagar" en las urnas

PALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario del Partido Popular de Castilla y León, Paco Vázquez, ha afirmado este jueves en Palencia que Pedro Sánchez ha defraudado a su electorado al no cumplir con su programa electoral y ha advertido de que lo va a pagar "en próximas fechas".

Vázquez se ha referido a la importancia de estos comicios, al ser la primera vez que sólo son municipales, para evaluar "las políticas del Sanchismo". "El Gobierno de España no está cumpliendo con su programa electoral ni con su programa de gobierno. Ha pactado y ha hecho lo que dijo que no iba a hacer, por lo que ha tomado decisiones para las que los palentinos no han tenido ocasión de pronunciarse", ha añadido.

Así, ha apuntado que el 28 de mayo es la primera ocasión tanto de evaluar al gobierno 'sanchista', como las medidas que ha tomado durante la legislatura.

Asimismo, ha acusado al PSOE de plantear la campaña en clave nacional con los "martes electorales" en los que el presidente del Gobierno anuncia promesas antes de que se tome ningún acuerdo por parte del órgano competente como es el consejo de ministros e incluso en su contra.

"Es un descaro y una vergüenza" ha subrayado y ha pedido "coherencia" porque una vez que los ministros salen del Consejo de Gobierno, la parte de Podemos dice que no está de acuerdo con lo que se aprueba.

El secretario del Partido Popular de Castilla y León, que se encontraba en la capital palentina para apoyar en la campaña al candidato del PP al Ayuntamiento, Alfonso Polanco, ha destacado que Pedro Sánchez también se presenta a estos comicios porque cada candidato es como si fuera él.

Por eso se ha mostrado seguro al aseverar que los palentinos apoyarán el proyecto de Polanco porque no están de acuerdo "con las políticas y leyes para minorías" que se están haciendo los socialistas y que el Partido Popular derogará cuando llegue a La Moncloa.

"El PP ha tenido en algunas ocasiones que ir en auxilio de parte del gobierno para mejorar algunas de esas leyes como la del solo sí o sí y estamos seguros de que los palentinos no quieren que Palencia vaya por ese mismo camino", ha finalizado.