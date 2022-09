¿Ve a su cuñado Francisco Rivera concursando en 'La Voz'? ¡Eva González responde!

MADRID, 13 (CHANCE)

Después de un verano en el que la hemos visto disfrutar de las playas de Cádiz con su pequeño Cayetano, Eva González vuelve al trabajo y lo hace de nuevo al frente de uno de los talent shows más exitosos de la pequeña pantalla, 'La Voz'. El programa estrella de Antena 3 arranca su novena edición con Luis Fonsi, Laura Pausini, Pablo López y Antonio Orozco como miembros del jurado y con algunas novedades que pronto podremos ver, ya que su estreno está previsto para este viernes 17 de septiembre.

Ha sido precisamente durante la presentación de la nueva temporada del talent cuando hemos podido hablar con una Eva espectacular que, una vez más, acaparó todas las miradas con un mono negro con botonadura frontal, unos pendientes de aros dorados y un favorecedor bronceado del escaso descanso del que ha disfrutado este verano: "No tengo esa sensación de vuelta al cole después de una larga temporada de vacaciones porque hemos estado inmersos en la grabación de 'La Voz', pero hemos disfrutado de las grabaciones que tampoco está mal" confiesa.

Su balance como presentadora del programa es "inmejorable" y, como reconoce, todavía se sigue sorprendiendo porque después de 10 ediciones sigue viviéndolo todo con la intensidad del principio. "Lo disfruto muchísimo y estoy encantada" asegura.

Repartiendo su tiempo entre las grabaciones de 'La Voz' y su faceta de mamá, Eva nos ha contado que Cayetano - de 4 años - está fenomenal y, aunque en un primer momento no quería volver al cole, ahora está "muy bien". "Lo dejo allí y se queda contento, así que muy mal no le debe ir. Te emocionas, dices 'ay mi niño, que mayor se ha hecho ya' pero llegas y dices 'uf, venga, bonito, para adentro'" bromea, admitiendo que después de un verano larguísimo en el que ha hecho todo tipo de manualidades con el niño, ya estaba deseando que empezase el curso escolar.

Aunque todavía es muy pequeño, Cayetano ya sabe que su madre es presentadora de televisión - "para él es normal verme en la tele" asegura - y, como nos cuenta Eva, "aunque le encanta 'Pasapalabra' está emocionadísimo con 'La Voz'. Él dice que va a venir a concursar con su gran canción 'La vaca Lola'. Ahí está, lo disfruta" revela son una sonrisa.

Tan feliz con Cayetano Rivera como el primer día, la sevillana también se ha pronunciado sobre la nueva faceta de su cuñado Francisco Rivera, que ha formado con unos amigos un grupo musical llamado 'Una más y nos vamos'. "¿Qué es eso?" ha preguntado una Eva extrañada antes de confesar que "todavía no lo he podido escuchar". "A ver si en alguna fiesta o algo les escucho y lo bailo porque no sabía lo que me estabas diciendo. Ahí hay muchos amigos y tiene que ser divertido seguro" apunta.

Eso sí, la modelo ha querido puntualizar que "Fran no se dedica a la música" sino que "es un hobbie y se lo pasa bien y lo disfruta". "Que lo haga, que ha estado muchos años toreando y se merece pasárselo bien, claro que sí" añade, asegurando que de querer probar suerte como concursante de 'La Voz', "bienvenido sería".