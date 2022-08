Una vecina de Lola Flores hace un llamamiento a las hijas de esta para que arreglen la casa de su madre

MADRID, 27 (CHANCE)

La polémica de la casa de Lola Flores está servida y ya hemos podido hablar con Lolita Flores para saber qué es lo que ocurre con el hogar en el que nació su madre. Al parecer, el propietario de la casa no quiere venderla y está a punto de ser derruida por el mal estado en el que se encuentra. Sin embargo, hemos podido hablar con una vecina y nos ha dado su opinión.

Una de las vecinas de Lola Flores nos asegura que las hijas de la artista no se ocupan del mantenimiento de la vivienda en la que nació su madre: "el alcalde se la regaló a Lola y luego sus hijas no sé qué hicieron con ella. Si la embargaron no lo sé la compró un arquitecto de Madrid, pero el arquitecto está en su tierra me gustaría que hiciéramos algo".

La señora afirma que ha estado en mejores condiciones la casa que vio nacer a 'La Faraona': "la hemos tenido más arreglada, pero lo que pasa es que los vándalos, porque hemos tenido esto tapado con un cartel, bueno una sábana con foto y no duró nada la verdad es que la calle sol está muy pendiente de ella, pero sus hijas han decidido hacer lo que es el monumento en la plaza belén, pero ella donde debería estar es aquí, en la plazuela, que es de donde era".

Y es que la vecina de Lola asegura que: "Me da mucha pena porque pasan por aquí los turistas en los coches de caballos y entonces la verdad es que no está bien, pero nosotros que vamos a hacer Nosotros cuando es su cumpleaños en mayo ponemos cositas, pero luego la gente no tiene cuidado".