Vehí (CUP) pide a Junts asumir el resultado electoral "de más izquierda e independentismo"

Asegura que no serán "un problema" si hay que facilitar un Govern de ERC en minoría

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha asegurado este jueves que Junts deberá aceptar el resultado de las elecciones catalanas porque "la gente ha votado más izquierda y más independentismo", y cree que lo hará porque no se imagina a dicho partido provocando una repetición electoral.

En una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha defendido que el acuerdo al que los anticapitalistas llegaron con ERC pretende enfocar la legislatura hacia la izquierda, con medidas para reclamar un aumento de la fiscalidad y para promover la renta básica y una banca pública.

"No me imagino a Junts provocando unas nuevas elecciones. Si no hay acuerdo ni Govern independentista, la alternativa es que el PSC sea quien rotule. Y no hay políticas de izquierdas en Madrid ni una apuesta por el diálogo", ha advertido.

También considera que "no es justo" tachar de derechas o izquierdas a Junts, y que es un partido que debe leerse más allá de estos conceptos porque ha votado a favor de leyes como la regulación de los alquileres y para tirar adelante un referéndum.

Sin embargo, ha admitido que dicho partido incorpora a personas, como el diputado Joan Canadell, que "no responde al perfil de políticas de izquierdas".

Sobre si apoyarían un Govern de ERC en minoría, Vehí ha recalcado que la CUP "no será un problema" y facilitará que haya un Ejecutivo catalán de izquierdas e independentista, pero ha pedido responsabilidad a los republicanos y a Junts, así como que estén a la altura.

"La composición que haya en el Govern, sea Junts-ERC o ERC con otra composición, se puede valorar. Pero debe hacerse rápido, pero no hay las condiciones para que la CUP se plantee entrar e el Govern", ha añadido la diputada de la CUP en el Congreso.

Ante la salida del diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas de la Mesa del Parlament, Vehí ha avalado que ya no forme parte de ella, ha pedido un compromiso para que "no haya más interferencias", y ha reiterado que apoyarán la propuesta de Aurora Madaula para sustituirlo.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

Para Vehí, el Consell per la República (CxRep), que ha sido un escollo en la negociación entre ERC y Junts, es "un espacio más de partido que de país" y cree que, pese a que se haya abierto a reformular su gobernanza, estos pasos aún no se han dado.

Otra de las dificultades de la negociación es la propuesta para que haya una coordinación del independentismo en todos los espacios, también en el Congreso, una medida que para Vehí tiene "un poco de trampa".

"No tendría sentido votar lo mismo a todo. Sí tendría sentido que la mesa de diálogo fuera una cuestión colectiva, no entre el PSOE y ERC. Si no hay un gesto de cara a los indultos, la amnistía y la posibilidad de hablar de un referéndum, que no se aprobaran los PGE", ha zanjado.