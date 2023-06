Velázquez dará a conocer la composición de su Gobierno en Toledo el martes o el miércoles

Trabajará para que la ciudad sea Capital Europea del Deporte esta legislatura

TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha adelantado este domingo que dará a conocer la composición de su Gobierno el próximo martes o el próximo miércoles.

"En las próximas horas y días, calculo que para el martes o miércoles", ha indicado el alcalde toledano preguntado por cuándo desvelará la composición del Ejecutivo municipal de la capital regional.

En este sentido, no ha querido desvelar ni adelantar ningún nombre por respeto a las instituciones y "a los compañeros". "No puedo adelantar nada", ha agregado.

Velázquez fue nombrado alcalde este sábado tras conseguir en la investidura el apoyo de los nueve concejales de su grupo, el PP, y el de los cuatro ediles alcanzados por Vox.

PRIMER ACTO COMO ALCALDE

El nuevo alcalde de Toledo ha hecho estas declaraciones en la salida de la XIX Carrera Popular Bomberos de Toledo, en el que ha sido su primer acto como regidor toledano y que ha afirmado que "no podía empezar mejor" que con una carrera popular realizada por parte de empleados públicos municipales.

Una prueba en la que le hubiera gustado participar aunque no ha podido por una lesión. "Si no la hubiera corrido porque me gusta mucho participar en carreras populares", ha manifestado.

"Tengo la convicción de que una de las mejores cosas que podemos hacer desde los ayuntamientos es fomentar el deporte, fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables", ha destacado el alcalde toledano.

Así, ha recordado que este domingo Toledo también acoge un campeonato de baloncesto 3x3. "Creo, sin lugar a dudas, que es una de las mejores cosas que podemos hacer por lo que no podía empezar de mejor manera", ha abundado.

CAPITAL EUROPEA DEL DEPORTE

Precisamente, en el torneo de baloncesto, Velázquez ha asegurado que uno de los objetivos más importantes en los que va a trabajar en esta legislatura es conseguir que la ciudad sea Capital Europea del Deporte, una importante apuesta en materia deportiva que ya ha trasladado a los toledanos en muchas ocasiones en los últimos meses y que, sin duda, será una prioridad para el Ayuntamiento.

Velázquez ha remarcado la importancia que tendría para Toledo ser Capital Europea del Deporte, una meta que requiere mucho trabajo y la puesta en marcha desde el Ayuntamiento de diferentes iniciativas deportivas, junto con las distintas federaciones, clubes, entidades colaboradoras y empresas privadas de la ciudad, así como con el apoyo y la implicación de todos los toledanos.

"Queremos un Ayuntamiento y una ciudad volcados con el mundo del deporte", ha subrayado el alcalde, quien ha insistido en la importancia que tanto él como todo su Equipo de Gobierno van a dar al fomento en Toledo de la práctica deportiva en cada una de sus disciplinas y los hábitos de vida saludable.