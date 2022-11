La verdad sobre el polémico paso de Georgina Rodríguez por los Grammy Latinos. ¿Hubo tensión con Rosalía?

MADRID, 23 (CHANCE)

Al margen de la marcha de Cristiano Ronaldo del Manchester United y dónde está su futuro más inmediato, Georgina Rodríguez está en el punto de mira por su comentadísimo paso por Las Vegas para asistir a la entrega de los Grammy Latino. Más allá de los espectaculares estilismos con los que dejó sin respiración a más de uno durante la gala, la modelo se ha convertido en noticia por su presunta discusión con Rosalía, su disgusto por no disponer de un avión privado para viajar a Estados Unidos, o un inoportuno 'accidente' cuando 'perseguía' a Sebastián Yatra para pedirle un autógrafo para sus hijos.

Pero, ¿qué hay de mentira y qué de realidad en lo que se ha dicho sobre la de Jaca en los últimos días? Uno de sus mejores amigos, Iván García - miembro del famoso grupo de 'Las queridas', que tan populares se han hecho a raíz de su aparición en el reality de Georgina - ha hablado con ella y ha desmentido en 'Ya es mediodía' (casi) todo lo que se ha publicado sobre una de las celebrities del momento.

En primer lugar, las especulaciones acerca de que la novia de Cristiano habría exigido un jet privado para ir a Los Grammy, con el consiguiente disgusto que se llevó al no lograrlo y tener que viajar en primera clase en un vuelo comercial a Las Vegas. ¡Falso! Es más, tal y como ha contado su amigo, "no acertaron ni en como voló". Y es que a pesar de su imagen de diva, la bailarina es una persona normal y viajó en turista. Ella pidió que todos sus acompañantes fuesen con ella en primera, pero como los billetes eran muy caros y no había posibilidad, no le importó mezclarse con el resto del pasaje y, como asegura, ¡se lo pasó bomba durante el vuelo!

Segunda falsedad. No se le rompió una uña cuando le pedía a Sebastián Yatra un autógrafo. La uña se le rompió durante el cumpleaños de su hija Alana en Manchester y ya en Las Vegas, cuando estaba colocando el equipaje en su habitación se le acabó de romper. Y, esto sí que es verdad, fue 'de incógnito' con peluca y gafas de sol para que se la arreglasen.

En cuanto a su encuentro con el cantante de 'Tacones rojos', Iván García ha revelado que fue de lo más cómplice y que Yatra le dijo incluso que era muy fan de su reality de su pandilla de 'Queridas', dejando claro que claro que el colombiano sabía quien era Georgina y que ella no le persiguió como se ha dicho.

Y por último, su supuesto enfrentamiento con Rosalía cuando la modelo le pidió su camerino para cambiarse el vestido y la cantante se negó, desatando la ira de la pareja de Ronaldo. Algo que su gran amigo ha desmentido rotundamente, asegurando que en ningún momento le pidió este favor y dejando claro que ambas son muy amigas.

Es más, Iván ha revelado que la organización le había reservado un espacio para cambiarse pero se montó tal revuelo a su llegada a la gala que Georgina - haciendo gala de su naturalidad - aprovechó que fue a hacer pipí para quitarse el diseño marrón de lentejuelas que lució en la alfombra roja por el espectacular vestido azul con el que entregó un premio. Eso sí, y como ha aclarado el colaborador, el baño no era portátil ni desmontable como se ha dicho.

Además, la de Jaca sí estuvo en los camerinos hablando con algunos de los artistas como Becky G o la propia Rosalía, con la que se lleva tan bien que incluso la invitó a ella y a toda su pandilla de 'Queridas' a su último concierto.

"No tiene pies ni cabeza lo que han dicho, pero aunque desmentirlo es tontería, son mentiras que se hacen bola" ha afirmado el periodista, dejando entrever que ha sido la propia Georgina la que le ha pedido que cuente toda la verdad de su polémico paso por Las Vegas para que cesen de una vez por todas las especulaciones.