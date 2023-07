La verdad del supuesto distanciamiento de Tamara Falcó con Enrique Iglesias

MADRID, 11 (CHANCE)

Mucho se ha hablado en las últimas horas de un supuesto distanciamiento entre Tamara Falcó y Enrique Iglesias tras la decisión del cantante de no asistir a la boda de su hermana con Íñigo Onieva. A raíz de las declaraciones de la marquesa de Griñón en la revista ¡Hola! confesando dolida que el artista justificó su llamativa ausencia porque "no le gustan estos encuentros sociales" y que aunque "no entiende" sus razones "las respeta" porque "cada de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones", las especulaciones no tardaron en sucederse.

Numerosos medios de comunicación han dado por hecho que los hijos de Isabel Preysler no tienen una relación tan cercana como pensábamos y han apuntado a que Tamara estaría enfadada con Enrique por no haber estado a su lado en un día tan importante, ya que más allá de la fiesta, para ella significaba la celebración del Sacramento de su matrimonio con el hombre de su vida.

Pero nada de distanciamiento o enfado, como ha asegurado Paloma Barrientos en 'El programa de Ana Rosa'. Tras hablar directamente con la marquesa para conocer su versión, la periodista ha revelado que el artista llamó dos veces a su hermana antes de su boda y tuvo un detalle muy especial con ella para dejar claro que a pesar de su ausencia, estaba presente de algún modo.

Tamara y Enrique hablaron en varias ocasiones antes del gran día y el hijo de Julio Iglesias le deseó que fuese "muy feliz" y, más que disculparse, justificó que no viniese al enlace porque "ya conocía como era y no iba a estar...". Además, el cantante de 'Bailando' tuvo un precioso gesto con la novia, a la que envió a casa de Isabel Preysler un centro de flores precioso antes de su boda que emocionó a la marquesa de Griñón.

Por último, Barrientos ha aclarado que no hay mal rollo entre los hermanos y, aunque en un principio a Tamara le sentó mal que Enrique no viniese a su enlace, para ella todo es el perdón y todo está arreglado entre ambos.