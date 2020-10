¿Veremos a Rozalén participando en un reality show?

MADRID, 15 (CHANCE)

Si algo que todo el mundo desea ver es a los personajes públicos de nuestro país concursando en programas de televisión donde vemos su carácter más íntimo y donde descubrimos su personalidad más a fondo. Y no solamente en programas, sino en realities donde su profesión queda relegada a un segundo plano y vemos, de forma plena, a la persona.

Si Isabel Pantoja está siendo la protagonista indiscutible de Idol Kids, muchos desearían ver en un espacio parecido a Rozalen. Nosotros le hemos preguntado por esta posibilidad y ella nos ha asegurado que: "Estoy segura de que juego daría, parezco tímida pero cuando me suelto me tienen que atar. Ahora mismo no está en mis prioridades, estoy más pendiente de hacer canciones, me muero de ganas por subirme al escenario. Si algo he aprendido es a no decir de esta agua no beberé, la vida da muchas vueltas. De momento quiero cantar mis canciones".

Del papel que desempeña Bea, su acompañante de lenguaje de signos, la cantante ha explicado con una sonrisa en su rostro lo que significa para ella tener al lado a una persona así: "Conocer a Bea fue lo mejor que me pudo pasar, colocándola a mi lado estaba siendo yo egoísta porque mi música llegaba a todo el mundo. Es una artistaza, tuvimos súper buena conexión. Hay que hacer más y decir menos, yo no puedo tener un discurso de igualdad y justicia y olvidarme de un aparte, eso me lo ha enseñado ella y hay que dar más pasos".