Vergeles se presenta a la Secretaría del PSOE extremeño dentro de un proyecto para seguir fortaleciendo el partido

BADAJOZ, 4 (EUROPA PRESS)

El precandidato a la secretaría general del PSOE de Extremadura José María Vergeles, se presenta para suceder a Guillermo Fernández Vara como quien da "la cara" en un proyecto político y un modelo de partido con el que, de forma colectiva, se ofrecen a los militantes para seguir fortaleciendo la formación.

Vergeles ha elegido el Parque de San Fernando de Badajoz, junto al busto del alcalde Manuel Rojas, para presentar su candidatura en un encuentro cuyo "único objetivo", ha detallado, es darle a conocer a la sociedad que hay un grupo de personas que ha trabajado en un proyecto político, en un modelo de partido "con el que de forma colectiva y eligiéndome a mí para dar la cara y para presentar este proyecto a la militancia", han querido dar el paso y presentarse en primer lugar a la precandidatura para las primarias del PSOE.

"Y después a ofrecerle a los militantes y a las militantes ese modelo de partido que nos permita seguir fortaleciendo un partido", ha remarcado acompañado de dirigentes y antiguos altos cargos de la Junta, como el miembro de la Ejecutiva Regional, Valentín García, la senadora María Teresa Macías, o los ex directores generales del Sepad, José Vicente Granados, o de Universidades, Juan José Maldonado o el ex director gerente del SES, Ceciliano Franco.

El que fuera consejero de Sanidad con Vara ha avanzado que si algo les ha llevado a la "responsabilidad" de tomar la decisión de participar en estas primarias "es solo a favor" del PSOE de Extremadura; "no es ni contra nada, ni contra nadie".

"Somos un grupo de personas de diferentes edades, de diferentes partes de la comunidad autónoma, por lo tanto pensamos en región.

Somos un grupo de personas que estamos entregados, y que queremos dar lo mejor de nosotros mismos para que el Partido Socialista Obrero Español siga siendo la referencia de los extremeños y de las extremeñas y para eso hay que trabajar intensamente con la militancia", ha remarcado, para dar las gracias a los hombres y mujeres que le acompañan y que, juntos, han "empujado" para dar este paso.

CONSENSO Y UNIDAD Vergeles ha ahondado en su intervención en que le van a encontrar "en el consenso, jamás en el disenso" y "en la unidad y jamás en la desunión", a la vez que ha aseverado sobre las primarias del PSOE extremeño que no considera que tengan "adversarios", sino que "son compañeros que presentan distintos modelos políticos para el partido, y los militantes deciden sobre estos modelos que hay", a la par que ha sumado sobre cómo fomentar la unidad en este sentido que sale "a convencer" y que eso le "permita vencer, pero desde el convencimiento".

"No con otras herramientas, desde el convencimiento.

Y a eso me presento, y espero contar con un respaldo mayoritario de los militantes de este partido, y en eso es en lo que me voy a poner a trabajar.

Eso no quita para que después respetemos todos y todas los resultados que salgan de estas primarias, a eso me refiero con la unidad", ha remarcado, para considerar que "esto, malentendido, puede convertirse en una especie de elecciones donde hay adversario", algo que ha negado y ante lo cual ha insistido en que "es un proceso interno" del PSOE.

Un "proceso interno", ha continuado, donde los militantes tienen que escuchar diferentes modelos de partido que tienen compañeros y compañeras "de un tipo y de otro, de una sensibilidad o de otra", y al hilo de lo cual lo que tienen que hacer es "intentar proporcionarle lo mejor que tiene cada uno que es su esfuerzo, su dedicación, su entrega, su conocimiento, para intentar mejorar todavía más el Partido Socialista Obrero Español, simplemente".

"Que los militantes encuentran en un modelo de partido esa opción, que apuesten por ella, y que por favor le demos libertad a la militancia para que puedan ejercer su derecho a participar en las primarias", ha defendido José María Vergeles, que desconoce si corre en su contra o no el que Miguel Ángel Gallardo o Lara Garlito hayan anunciado con anterioridad su intención de presentarse a la secretaría general del PSOE, y está "seguro" de que va a dar "lo mejor" que tiene "para intentar convencer".

También está "seguro" de que va a llegar a las casas del pueblo con un modelo escrito, plasmado "negro sobre blanco" aunque no significa que esté cerrado, dado que estará abierto a las aportaciones que hagan los militantes.

"Desde luego hay una base, una base muy sólida de gente que ha tenido experiencia en distintas responsabilidades orgánicas, institucionales y de otro tipo, y eso es lo que represento", ha defendido, para apostar "por la libertad para elegir" y por que "nadie tenga miedo para elegir".

EJES DEL PROYECTO Y es que, para Vergeles, el de este domingo no es un acto de presentación de candidatura a la militancia, porque estos se deben hacer en las casas del pueblo, a continuación de lo cual ha indicado que quieren potenciar la participación de la militancia, y que ese es uno de los ejes del proyecto que encabeza, en el que quieren hacerlo "de verdad" y para quienes "el sitio natural" donde se tiene que participar, trabajar, debatir e intentar contrastar las diferentes sensibilidades que tiene este "rico" PSOE de Extremadura es en las citadas casas del pueblo.

También ha abogado por incorporar la modernización en la participación, en la cual "tienen mucho que decir los jóvenes, pero también las Juventudes Socialistas de nuestro partido", y ante lo que quieren hacer también una transformación y, como ha ejemplificado, poner en marcha "algo tan importante para nosotros como es el Canal Militancia".

Asimismo y en relación a la igualdad, ha abogado por seguir apostando por la misma en un partido como el socialista que "ha hecho un esfuerzo muy importante por la igualdad y en concreto por el feminismo", tras lo que ha resaltado que ese feminismo ya lo han expresado en los estatutos con la incorporación al 50 por ciento de las listas y al 50 por ciento de los órganos de dirección a las mujeres, y pretenden, con un cambio estatutario, llevarlo hasta el 60 por ciento "como máximo".

"Pero queremos al mismo tiempo cultivar los liderazgos femeninos, no solo quedarnos en una horquilla de participación de las mujeres o de los hombres.

Por lo tanto ese es otro de los ejes fundamentales en los que nos tenemos que fijar", según Vergeles, que en último lugar se ha referido a la preparación de una "excelente" Conferencia Política, en las que se debate lo que van a ser las líneas programáticas "para ofrecerle a la sociedad y poder recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura".

Sin embargo, si antes no han "construido" un partido "fuerte" y "participado", si antes no han apostado por el municipalismo o no han "recuperado" los compañeros que "ahora mismo" están en la oposición o "ayudado" a los que "ahora mismo" están en las alcaldías, y si antes no han ayudado a todos los militantes, "es difícil que tengamos un partido más fuerte para poder estar mejor preparados, y ofrecerle a la sociedad esta gran herramienta que es el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura".

"Esta gran herramienta que es la política, que por otra parte en muchas de las ocasiones la política es lo único que tienen algunas personas para poder seguir desarrollándose", ha concluido José María Vergeles, que ha adelantado que, a partir de ahora, registrarán la precandidatura, y posteriormente tendrá lugar la recogida de avales y entrarán "en la campaña yendo a todas y cada una de las casas del pueblo" que les permita el calendario.