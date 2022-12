"Ves como brillan los diamantes que llevo? Pues así me siento yo". Mar Flores, en su mejor momento

MADRID, 1 (CHANCE)

Inmersa en rumores de reconciliación con Elías Sacal tras su reciente 'cita' en Mónaco seis meses después de romper por enésima vez, Mar Flores ha asistido a la fiesta con la que Moët&Chandon ha celebrado por anticipado la llegada de la Navidad y, confesando que está en uno de los mejores momentos de su vida, ha dejado en el aire qué hay de cierto en su nueva oportunidad con el magnate mexicano.

En el ranking de las más elegantes de la noche con un espectacular diseño azul marino casi negro de Roberto Diz y el pelo efecto wet destacando su belleza, la modelo desvela que 2022 ha sido un gran año tanto a nivel laboral como personal: "Profesionalmente ha acabado muy bien, en televisión en el programa de Sonsoles Ónega, que no me lo podía ni imaginar, así que no me puedo quejar. Y personalmente me siento... ¿ves cómo brillan estos diamantes que llevo? Así me siento yo" reconoce con una inmensa sonrisa.

Sin embargo, ni una palabra de Elías Sacal, con el que rompió el pasado mes de abril después de seis años de amor repletos de idas y venidas y con el que, a pesar de que pensábamos que no habría más oportunidades - "quiero una persona que me valore y me deje ser yo misma" revelaba tras su ruptura - podría haberse reconciliado este octubre en Montecarlo.

Si pasará la Navidad con el empresario mexicano es todo un misterio, aunque Mar deja entrever que los protagonistas en las fechas más entrañables del año serán, una vez más, sus cinco hijos: "Me gusta celebrarlo por todo lo alto con toda mi familia". "Es verdad que echo de menos a mis padres, pero con los chicos no te puedes permitir ponerte triste en ningún momento, así que lo viviremos de manera maravillosa, como siempre" adelanta.

Y hablando de su familia, la modelo está orgullosa de que la gente empiece a conocerla como la madre de Carlo Constanzia o la tía de Laura Matamoros y, emocionada, asegura que "no hay nada más maravilloso en este mundo que dejar un legado que alguien pueda seguir. Si encima es alguien joven, con muchas ganas y buena gente, qué mejor. Yo la verdad que en ese sentido, tengo unos sobrinos o unos hijos maravillosos".

