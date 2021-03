Vía Célere lanza una cartera de viviendas en alquiler por 500 millones de euros

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Vía Célere ha lanzado una cartera 'build to rent' compuesta de 2.431 viviendas, destinadas al alquiler, con un valor de mercado de entre 450 y 500 millones de euros una vez una vez finalice su desarrollo.

La promotora defiende que se trata de una de las mayores carteras de este tipo lanzadas en España y que supone ampliar sus líneas de negocio, incorporando una nueva vía de ingresos a su actividad de venta de viviendas y desinversión de suelo.

Con este proyecto, Vía Célere, que cuenta con terrenos para la construcción de más de 21.000 viviendas, destinará más del 10% de la capacidad del banco de suelo de la compañía a su negocio de alquiler.

Las viviendas 'build to rent' proyectadas en esta cartera se han repartido en cuatro grandes capitales españoles, Madrid (997), Valencia (533), Sevilla (419) y Málaga (323), así como en Baracaldo (159), ciudad situada en Vizcaya.

"La actividad de 'build to rent' es clave para el sector y nos permite ensanchar la base de clientes hacia aquellos que no pueden o no quieren comprar una vivienda en un momento concreto del tiempo", señala el consejero delegado de la promotora, José Ignacio Morales.

La compañía entregó el pasado año 1.932 viviendas y ya tiene vendidas el 78% de las unidades a entregar en 2021. Actualmente, Vía Célere cuenta con una cartera de más de 4.700 unidades en venta y más de 3.400 viviendas en construcción que, sumadas a las que se destinarán al negocio de alquiler, alcanzará una cifra de cerca de 6.000 viviendas en construcción durante este año.

"Nuestra cartera ha despertado un gran interés entre los inversores institucionales, especialmente entre los que buscan rentabilidad a largo plazo, activos líquidos de calidad y ubicaciones premium", concluye Morales.