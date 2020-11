Vicente Ruiz 'El Soro': "El día de Pozoblanco, Paquirri llevaba tres días sin hablarse con Isabel"

MADRID, 20 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de que el día que Paquirri sufre la cogida en Pozoblanco, el torero e Isabel Pantoja estaban enfadados, de hecho se habla de el diestro habló con Carmina Ordóñez ese día y no con su mujer en aquel momento. Bien, Vicente Ruiz 'El Soro' ha roto su silencio por primera vez y ha acudido al plató de Cantora: la herencia envenenada para hablar por primera vez de la tonadillera y de su difunto marido, amigo íntimo de él.

En cuanto al día de Pozoblanco, Vicente toreaba con Paquirri y confiesa que : "yo el día de Pozoblanco no le veía bien, luego me enteré que llevaba dos días o tres sin hablarse con Isabel Pantoja". Amigo íntimo del torero, El Soro ha dejado claro que en ese momento estaban enfadados y además ha confesado que Paco, en alguna ocasión le dijo que tenía que finalizar su matrimonio con la cantante: "él estaba muy cansado de la familia de Isabel Pantoja, un día puedes invitar a gente, pero todos* estaba harto de pagarles todo. No me contó que se quería separar, pero en ciertos momentos lo vi muy preocupado. No me pedía consejos, pero las exclamaciones de él 'esto no va bien, tengo que terminar'... lo he vivido".

De esta manera, Vicente ha desvelado la verdad de algo que siempre se había rumoreado pero que hasta día de hoy no se había contado públicamente por alguien cercano a Paquirri. Vicente también ha dado a entender que Isabel no trataba bien a Cayetano y Fran Rivera cuando iban a Cantora:

"si yo me caso con una mujer y tiene una niña y no quiero a la niña, no quiero a la mujer. Los niños eran pequeños, mientras estaban pequeños, sí los quería, porque eran dos amores de niño. Lo que a mí me chocó es que una noche que estaba durmiendo en cantora, eran las 3 de la mañana aparecieron los niños, Cayetano y Fran, llamando a la habitación en la que estaba yo durmiendo. Cayetano decía que tenía miedo, junté las dos camas y se metieron a dormir conmigo. Al día siguiente, a las seis de la mañana que se levantaba el maestro siempre a esa hora, le cuento lo que ha pasado a Paco..."