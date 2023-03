Vicepresidenta Cortes Valencianas retira el uso de la palabra a un diputado de Vox por llamarle "Señora presidente"

VALENCIA, 28 (EUROA PRESS)

La vicepresidenta de Les Corts, María José Salvador, ha retirado este miércoles el uso de la palabra al diputado de Vox Miguel Pascual por dirigirse a ella --mientras se encontraba dirigiendo el pleno-- como 'Señora presidente' y se ha negado a devolvérselo hasta que no empleara la fórmula que le corresponde como mujer: 'Señora presidenta'.

Salvador se encontraba moderando el debate sobre la aprobación de un decreto ley de ayudas destinadas a impulsar un nuevo modelo económico de la industria audiovisual y ha dado paso al diputado de Vox Miguel Pascual.

Cuando el parlamentario se ha subido a la tribuna ha comenzado su intervención con un 'Muchas gracias señora presidente'. En ese momento, Salvador le ha advertido: "Señor Pascual, le ruego, estamos ya a final de legislatura y le insistido muchas veces, que se dirija a mí en este caso como ¡Señora presidenta'. Gracias y continúe".

Sin embargo, el parlamentario de Vox ha insistido: "Muchas gracias señora presidente porque estoy en mi derecho a usarlo porque está recogido. Estoy en mi derecho". La máxima representante de la institución le cortado el microfono y le ha recalcado: "No está en su derecho, no le daré la palabra mientras se dirija a mí como 'señor presidente', hemos insistido en muchas ocasiones y no vamos a dar ni un paso atrás por mucho que ustedes se empeñen".

En esta tercera ocasión, Pascual ha replicado: "Señora presidente, señora presidenta, muchas gracias Presidencia, cualquiera está permitido", a lo que Salvador le ha amonestado: "Señor Pascual, no va a continuar porque no está en el uso de la palabra. Le ruego que se dirija a mí como corresponde para poder seguir con normalidad este pleno".

El diputado ha continuado: "Me he dirigido a usted de las tres formas. Le doy...." y ha sido cortado de nuevo por Salvador: "Usted no me tiene la posibilidad de nada, estoy presidiendo en estos momentos este pleno, soy una mujer y usted en muchas ocasiones se ha dirigido a mí como corresponde y le ruego que le haga y sigamos con normalidad".