Vicepresidente catalán acusa a Sánchez de "destruir" la mesa de diálogo negando el referéndum

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "comenzado a destruir" la mesa de diálogo entre los dos gobiernos al negar que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"La mesa no se ha constituido y Sánchez ya ha comenzado a destruirla", ha afirmado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press después de que Sánchez haya dicho este mismo miércoles en el Congreso que no habrá referéndum a no ser que lo aprueben tres quintas partes de la Cámara Baja.

Puigneró ha replicado al presidente del Gobierno que con estas declaraciones "veta al 80% de los catalanes" favorables a la autodeterminación.