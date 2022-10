Un vicepresidente de la CE advierte de que imponer "circuitos lingüísticos" en España va contra la convivencia

Schinas confía que el nuevo Pacto de Asilo pueda cerrarse bajo la Presidencia española en 2023

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha advertido este jueves de que la imposición por obligación de "circuitos lingüísticos" hace que se pierda el "elemento de convivencia".

Schinas ha comparecido ante la Comisión Mixta para la UE en el Congreso de los Diputados donde ha comentado que, "como amigo de España y observador neutro de la realidad española" se alegra de "la riqueza cultural y lingüística" que hay. "No percibo que esto pueda ser un elemento negativo para España, es una riqueza", ha añadido.

Pero, ha incidido ante los diputados y senadores que componen la comisión, que "esta riqueza cultural y diversidad, que también es la europea, tiene que basarse en unas reglas de convivencia y coexistencia, no de obligación".

"En el momento que empezamos a obligar los unos a los otros a pasar por unos circuitos lingüisticos por obligación se pierde el elemento de convivencia y de riqueza y se llama esto otra cosa", ha prevenido el comisario europeo.

Las palabras de Schinas se han producido después de que el portavoz del PNV, Luis Jesús Uribe-Etxebarría, haya pedido en su intervención apoyo de la UE en la preservación del euskera --aunque "la principal responsabilidad es de los vascos"--.

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Sánchez, ha preguntado expresamente al comisario europeo por el incumplimiento en Cataluña de la enseñanza en un 25% del castellano y por el hecho de que el Gobierno español no haya recurrido ante el Constitucional este hecho y si Bruselas iba a incoar un expediente de infracción, pero Schinas no se ha pronunciado sobre este extremo.

Por otra parte, ha confiado en que el nuevo Pacto europeo de Migración y Asilo, en base a las propuestas que hizo la Comisión Europea en sepiembre de 2020, pueda cerrarse durante la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023. En este sentido, ha indicado que la pandemia ralentizó la negociación pero ahora el acuerdo parece estar más cerca.

Dicho acuerdo tiene que sustentarse en dos principios. El primero, ha señalado Schinas, que "Europa seguirá siendo destino de asilo" puesto que "es parte de lo que somos y de lo que nos define y eso no cambiará nunca". Y segundo, ha añadido, "los que no tienen derecho jurídico de protección internacional no pueden estar en Europa y tendrán que volver a sus países de origen".

EL PACTO DE ASILO, "UNA CASA DE TRES PISOS"

La propuesta de pacto que ha formulado Bruselas, ha explicado, es "una casa con tres pisos". En el primero están las relaciones con los países de origen y tránsito, puesto que la migración no se podrá gestionar "si no logramos acuerdos con ellos", para ofrecer "más posibilidades" a sus ciudadanos para que no tengan que emigrar y para ayudarles a proteger sus fronteras.

El segundo piso, ha continuado el político griego que ha intervenido en perfecto español, lo constituye la proección y la vigilancia de las fronteras exteriores. "Es moral, política y legalmente injusto delegar esta responsabilidad en estados miembro que por geografía están en primera línea", como España, ha recalcado.

Para ello, la UE debe dotarse con "un sistema de vigilancia colectiva" de su frontera exterior, algo que debería ser Frontex de aquí a 2027, cuando está previsto que cuente con 10.000 funcionarios, incluidos agentes armados, así como sus propios medios como barcos o helicópteros.

El tercer piso, ha rematado, "es el de la solidaridad". "La migración y el asilo no es una responsabilidad de unos y los otros lo ven desde la barrera, es una responsabilidad colectiva", ha defendido Schinas. "Buscamos un sistema de compartir esta responsabilidad" en el que será posible contribuir de distintas maneras "pero no habrá puerta para salir de ese tercer piso", ha ilustrado.

"Hasta ahora los estados miembro tenían tendencia a coger el ascensor y solo iban al piso que les interesaba", ha lamentado, subrayando que lo que se busca con el pacto es que haya que pasar obligatoriamente por los tres. "El pacto se hará cuando tengamos acuerdo sólido sobre los tres elementos", ha remachado.

Este viernes, Schinas tiene previsto reunirse con la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, para debatir las iniciativas en curso sobre la protección de infraestructuras críticas, ciberseguridad y la futura Academia Europea de Cibercapacidades.

Además, el vicepresidente se reunirá con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, para hablar del próximo Año Europeo de las Capacidades 2023 y del Espacio Europeo de Educación, así como con representantes de Telefónica sobre la seguridad de las redes, según ha informado la Comisión Europea.