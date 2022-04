Vicepresidente comunitario tras reunirse con Vox: "La migración no se presta a análisis simplistas"

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Migración de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha señalado este martes tras reunirse con representantes de Vox que la migración es un tema "complejo" que "no se presta a análisis simplistas".

Así lo ha asegurado en un mensaje el 'popular' griego tras verse en Bruselas con los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch y el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga.

"Siempre disponible para debatir sobre inmigración, tema muy complejo que no se presta a análisis simplistas. Nuestras propuestas para una política europea están sobre la mesa", ha afirmado el vicepresidente del Ejecutivo europeo en su apunte en redes sociales.

"Avanzaremos con decisiones y no con titulares", ha señalado Schinas, sobre un encuentro que no aparecía en un primer momento en su agenda oficial. Fuentes de su equipo quitan hierro a este detalle y dicen que los encuentros con eurodiputados por norma no se publican porque son muchos y frecuentes.

En una rueda de prensa previa en el Parlamento Europeo, Buxadé ha confirmado la reunión y avanzado que pedirán más implicación a Bruselas para que "haga todo lo que está en sus manos" para defender el estilo de vida europeo.

Igualmente, la formación de Santiago Abascal ha avanzado que llevará a la comisión de Peticiones de la Eurocámara la situación de Barcelona, donde consideran que existe un auge de la migración y la criminalidad.