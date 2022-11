El vicepresidente de CyL cree que "no hay nada más sostenible" que alargar la vida útil de los coches

VALLADOLID, 17 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha aseverado que "no hay nada más sostenible que alargar la vida útil" de los vehículos, al tiempo que ha reconocido la importancia de "cuidar el medio ambiente y tener las emisiones más bajas posibles. No hay debate al respecto".

Así lo ha asegurado el vicepresidente durante su intervención, en inglés, en la primera reunión política de los miembros de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción (ARA) que se celebra en Leipzig y donde las regiones participantes han acordado los métodos de trabajo para aplicar los diez puntos aprobados en junio por pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR), entre los que destaca garantizar una transición "justa y equitativa" de las regiones con industria y proveedores de automoción.

Durante su intervención, García-Gallardo ha reiterado la idea de que hay que reducir las emisiones "lo más posible" pero "forzar" una transición hacia una nueva movilidad, "para las que aún no se está preparado" es la decisión "menos sostenible" que se puede adoptar en Europa y ha explicado que la fabricación de vehículos "siempre será contaminante, aunque los coches fabricados sean eléctricos".

"Esta idea es una propuesta equivocada que no tiene nada que ver con la protección del medio ambiente y la naturaleza", ha puesto sobre la mesa Juan García-Gallardo.

Igualmente, el vicepresidente ha denunciado la imposibilidad de "una transición justa" desde los vehículos ICE (vehículos con motor de combustión interna) a los vehículos eléctricos para 2030, y "no sería justo" al tratarse de una transición "irreal" porque muchas personas "no podrán cambiar sus coches viejos por otros nuevos" y no habrá suficientes eléctricos para todos.

"Las transiciones deben ser lentas y respetar las reglas del mercado. Una transición forzada nunca será una transición justa", ha sostenido el vicepresidente de Castilla y León, quien ha recordado que poder tener un coche "fue una de las mayores conquistas sociales de las clases medias europeas durante el siglo XX".

"Una conquista social que el vicepresidente ha asegurado que se encuentra "en peligro" debido a los pasos "equivocados" que se han dado en la Unión Europea, ha afirmado García-Gallardo, quien ha indicado que los gobiernos "internacionales, nacionales, regionales y locales deben proteger las conquistas sociales de las clases medias europeas. Es un deber moral".

A lo que ha añadido que las regiones con una industria automotriz tienen un deber adicional proteger a la industria, a los trabajadores y, por supuesto, a los consumidores.

Por último, el vicepresidente de la Junta ha defendido que en Castilla y León hay "una potente industria de automoción que tenemos la determinación de proteger y promover", y ha garantizado que desde el Gobierno regional lo harán "con pragmatismo, realismo y con respeto a la conquista social de los pueblos europeos".