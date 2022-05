Vicepresidente CyL (Vox) pide acabar con las autonomías frente a "argumentos de brocha gorda" de "mentes mononeuronales"

García-Gallardo cree que la redacción de la Constitución "no es la mejor posible" y "se equivoca" al hablar de nacionalidades

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha confirmado este lunes que el objetivo de su partido es acabar con el Estado de las autonomías, aunque ellos participen de él mientras que exista e incluso entren a formar parte de gobiernos autonómicos.

"Para personas acostumbradas a argumentos simples y a las concepciones binarias, y para ciertas mentes mononeuronales, solo entienden argumentos de brocha gorda", ha dicho en un desayuno informativo al ser preguntado por un diputado de Vox en Andalucía, Macario Valuesta, por la compatibilidad de su puesto como vicepresidente de Castilla y León y el objetivo de "cerrar las autonomías".

En este sentido, García-Gallardo ha confimado que uno de los objetivos políticos fundacionales de Vox es la derogación del Estado autonómico y así lo mantiene, bajo la convicción de que "solo ha servido para alimentar los bolsillos de los separatistas y enfrentar a los españoles".

Además, considera que es "ineficaz", pero cree que esta idea no es "incompatible" con su labor en el Gobierno de Castilla y León para "mejorar la vida de los españoles". "Mientras el sistema sea el actual, Vox va a seguir concurriendo a todas las elecciones en las que tenga capacidad de mejorar la vida de los españoles", ha confirmado en el Fórum Europa.

"OBRA FARAÓNICA" DE LAS CORTES DE CyL

También ha insistido en el "despilfarro" autonómico y ha asegurado que le ha sido "muy útil" entrar en las instituciones para comprobarlo en primera persona. A su juicio, "no tiene sentido" que haya 17 parlamentos autonómicos y tampoco, en el caso de las Cortes de Castilla y León, su "infraestructura enorme, obra faraónica e instalaciones demasiado grandes".

En este sentido, García-Gallardo ha defendido que la actual redacción de la Constitución "no es la mejor posible" y "se equivoca" en su artículo 2, donde reconoce el derecho a la autonomía de las "nacionalidades y regiones" que integran España. "No hay naciones de naciones, no hay nacionalidades, en España solo hay regiones", ha reivindicado sosteniendo que "la nación catalana nunca ha existido" y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "se equivoca" al hablar de "nacionalidad catalana".

El vicepresidente de Castilla y León, de 31 años, ha sido presentado por el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, como una persona "valiente, comprometida y formada"; aunque él ha dicho sentirse como el tenista Carlos Alcaraz jugando contra Rafa Nadal. "Me ha llegado muy pronto entrar en política y formar parte de un Gobierno", ha reconocido explicando que esta situación la ha combinado con una "rigurosa" selección de su equipo.

En este contexto, ha revelado en varias ocasiones durante el desayuno informativo no conocer los detalles de asuntos de los que se le preguntaban y ha dicho no tener una "opinión formada" sobre el Toro de la Vega que se celebra en Tordesillas, sobre la responsabilidad de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el caso Pegasus o no conocer permisos de explotación energéticos.

También ha dicho desconocer si el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, prefiere gobernar con Vox o repetir legislatura con Ciudadanos, pero reivindicado varias veces que su candidata, Macarena Olona, llegará a ser presidenta.

JÓVENES EXPRIMIDOS EN BANCA O CONSULTORÍA

García-Gallardo ha hablado de un crecimiento "imparable" de Vox y ha citado el interés que despiertan sus propuestas en los jóvenes, "que tragan cada vez menos con el consenso progre y las políticas de izquierda".

Según ha apuntado, los jóvenes tienen una "sensación de abandono", han sido "defraudados" por otros partidos y se preguntan si vivirán peor que sus padres, con problemas como el acceso a la vivienda. También ha citado a sectores como la banca o la consultoría, donde "se exprime a los jóvenes hasta reventar" y muchos sufren ansiedad o requieren medicación. "Tenemos que preguntarnos qué modelo de éxito estamos vendiendo, si existen posibilidades reales de prosperar y dar futuro a los jóvenes", ha expuesto.