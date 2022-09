Vicky Larra halaga el trabajo de Nacho Cano

MADRID, 17 (CHANCE)

Esta semana se estrenaba 'Malinche', la nueva producción de Nacho Cano y hasta allí se desplazaban muchos rostros conocidos de nuestro país, entre ellos Vicky Larraz, que tenía unas palabras preciosas para el artista: "Nacho es parte de la historia, nos llamaban los hijos de Mecano y eran los chicos de Cano y Mecano eran tres y el que nos apadrinó fue Nacho Cano que nos dio el mítico 'No controles' y siempre que hay un especial de Mecano me llaman estoy ahí".

Sin esperarlo, Vicky nos anunciaba que se retira este año de la música: "este año me despido de la música, un ciclo que determino, tengo otros proyectos de televisión de escribir música, un momento de paz interior y orgullosa y de mi grupo".

Durante el estreno del musical "Malinche" de Nacho Cano, la cantante recordaba sus comienzos: "toda una época en la que todo éramos muy jóvenes entrábamos en la música y no nos damos cuenta ya quisiéramos tener ese apoyo que se daba la música entones".

Muy agradecida a todas las oportunidades que ha tenido en los últimos años, Vicky nos confiesa que no se arrepiente de ninguna de las decisiones que ha tomado en su vida: "No, de cada cosa, de ellas aprendemos más de os errores que cuando lo estamos pasando bien Me he rodeado de gente maravillosa que me han ayudado en el camino, gente que estaba a mi lado durante décadas como Nacho Cano y amigos nuevos por supuesto y gente joven".