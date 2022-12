Vicky Martín Berrocal apoya a Manuel Díaz 'El Cordobés' tras retirarse de los ruedos

MADRID, 10 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal siempre está de actualidad. Una mujer empoderada, que se ha hecho a sí misma y que ha conseguido luchar contra viento y marea para conseguir todo aquello que se propone. Este viernes, hemos estado con la diseñadora en la presentación del espacio "España a un clic" con el encendido del árbol de Navidad de Amazon, un espacio que se ha realizado en la edición navideña de Mercado de Motores y nos ha confesado cómo se encuentra.

En cuanto a esta etapa de la Navidad, Vicky nos asegura que la vive con mucha ilusión, aunque las mejores fueron cuando su padre estaba con ellos: "Pase muchos años sin mi padre en mi casa cuando era pequeña pero las mejores Navidades de mi vida han sido cuando realmente las pude compartir con mi padre".

Cuando su padre falleció "volvió a ser un poquito raro", pero no pierde la ilusión porque tiene la agenda repletas de planes: "Alba se va con su padre y lo pasa muy bien. Y yo con mi hermana y mi madre, que ahora lo que hacemos desde hace unos años pues es también reunirnos con amigos que también están dos, tres y nos juntamos familias".

La modelo reflexiona con nosotros y asegura que hay que reunirse con los seres queridos durante todo el año, no solo en estas fechas: "Al final es eso, celebrar, compartir. Hay gente sola, mucha gente sola y tenemos que estar muy atentos a esto y no dejarlos solos, intentar que esta gente que sabes que está sola, quererlos, pero no ese día, todos los días del año. Somos muy de 'ay es navidad, van a cenar solos, que pena'. No, que pena hoy, mañana, y el año entero. Tenemos que intentar estar mucho más pendientes de la gente que queremos".

Hemos preguntado a Vicky sobre un posible encuentro en Navidad Manuel Díaz y su padre, Manuel Benítez y nos confiesa que "sería muy bonito, pero eso es bonito sea la familia que sea, que ocurran esas cosas, que la familia se una. Me parece maravilloso". También sobre la decisión que ha tomado el padre de su hija de retirarse de los ruedos: "yo creo que es el momento. Hay que saber irse. Y cuando alguien decide que se tiene que ir hay que respetarlo y hay que aplaudir. Es una decisión que la tenía que tomar él. Y yo estoy muy feliz en lo que me toca".

En lo que sí que ha preferido mantenerse al margen ha sido de la ruptura de su amiga Eva González y Cayetano Rivera: "imposible meterme en esa historia. No podía hablarte de nada, nada. Ya te digo, de Bertín te cuento esto. Pero Eva es mi amiga y nunca hablaría de nada de amigos míos".