Vicky Martín Berrocal deja en el aire qué hay de cierto en los rumores que la relacionan con Bertín Osborne

MADRID, 28 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal es una de las protagonistas del momento por su inesperada ruptura sentimental con Joao Viega Soares, con el que mantenía una apasionada y sólida relación desde 2018 y con el que, enamoradísima, no descartaba pasar por el altar hace tan solo tres meses.

Mientras la diseñadora, de nuevo en Madrid tras abandonar la casa que compartía con el empresario portugués en Lisboa, guarda silencio, las informaciones sobre el fin de su noviazgo se suceden a un ritmo vertiginoso.

Por una parte se dice que la decisión de romper habría sido de Joao por el carácter controlador y celoso de Vicky, que estaría destrozada tras este varapalo y que se habría refugiado en su madre y en su entorno más cercano - ya que su hija, Alba Díaz, está de voluntariado en Kenia - para superar este duro trance.

Pero por otro se rumorea que la diseñadora ya habría recuperado la ilusión en el amor semanas después de su ruptura y lo habría hecho, presuntamente, en los brazos de Bertín Osborne, al que conoce desde hace años y con el que trabaja en el programa que el artista presenta en Canal Sur, 'El show de Bertín'. Una información que el cantante no tardaba en negar en 'Viva la vida', asegurando que Vicky es "como una hermana para él" y que no hay "absolutamente nada" entre ellos.

En el ojo del huracán mediático, la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés' intenta continuar con su vida y, esquiva, da la callada por respuesta a los titulares que ha acaparado su vida amorosa en los últimos días. Muy seria e intentando pasar desapercibida bajo una gorra, Vicky prefiere no entrar en confirmados ni desmentidos y, molesta, deja en el aire tanto los motivos de su ruptura con Joao Viegas como los rumores de romance con Bertín Osborne. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción!