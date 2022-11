Vicky Martín Berrocal, deseando enamorarse: "Quiero un hombre en mayúscula, un tío leal, sin miedos"

MADRID, 16 (CHANCE)

Espectacular y presumiendo de curvas con un elegante vestido negro con escote fruncido tipo lágrima, Vicky Martín Berrocal ha acaparado todas las miradas en la presentación de la segunda edición de la ruta gastronómica con la que una conocida marca de ron recorre nuestro país. Sin ocultar que está viviendo una de las etapas más tranquilas de su vida, la diseñadora se sincera como nunca y confiesa que, diez meses después de su ruptura con Joao Viegas Soares está preparada para - y deseando - volver a enamorarse.

Además, la onubense nos cuenta el secreto de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido, Manuel Díaz 'El Cordobés' y con Virginia Troconis, lo especial que es su hija Alba y el motivo por el que nunca contaría con Victoria Federica - a la que tiene un gran cariño - para uno de sus desfiles.

? - CHANCE: Hola, Vicky.

? - VICKY: Hola, qué alegría estar aquí con vosotros y veros. Hace mucho tiempo.

? - CH: Contagias alegría. Eres una tía fuerte y derrochas alegría

? - VICKY: No me digas esas cosas porque me emociono. Eso sí que es un piropazo.

? - CH: No es fácil hoy en día.

? - VICKY: Es difícil y es verdad que es importante tener gente a tu lado que tenga esa manera de ver la vida, que sonría a la vida desde que se levante hasta que se acueste, pase lo que pase. Porque realmente la vida es muy difícil, muy complicada a la misma vez que maravillosa. Hay que afrontarla y hay que tirar, hay que decidir y hay que tomar decisiones, no hay que tener miedos. Da igual equivocarse, tenemos una y hay que vivirla y exprimirla. Da igual lo que pase.

? - CH: Y tú estás en ese momento de vivir la vida.

? - VICKY: La vida me ha vuelto a traer aquí. Llevo 10 meses en España, en esta España mía y estoy feliz de haber vuelto. Es otra vida y todo tiene una parte maravillosa. Yo digo que mi experiencia en Portugal fue maravillosa y viví lo que viví y estuve allí porque quise estar, nadie me obligó. Fui libre para irme y para volver. Aquí me esperaba otra cosa, los míos. Me arroparon y me han cuidado y estoy que he creado ese hogar que dejé. Tengo a mi hija conmigo, cuando pierdes unas cosas, ganas en otras. O eso hay que intentar pensar.

? - CH: Yo lo veo en tu ejemplo. Con tu exmarido Manuel.

? - VICKY: Yo le llamo marido para respetar.

? - CH: Tú le llamas marido con el respeto de Virginia. Al final, tienes una familia en Manuel y en sus hijos.

? - VICKY: Sí, yo lo creo así. Tengo una segunda familia, están para todo. Yo estoy aquí para ellos y creo que es fundamental. Ya te digo que hay que llevarse bien con todo el mundo, pero ya no es una expareja, un amigo. Cuando algo te pase o haya un problema, o algo que te desuna, hay que intentar unir.

? - CH: La otra parte tiene que poner de su parte.

? - VICKY: Claro, esto no funciona si uno no quiere. Funciona porque yo lo quise así, porque él lo quiso así, porque Virginia apoyó y estamos todos a una. Si hay alguien que de repente empieza a sacarle peros, al final no sale. Será mejor y más fácil la vida llevándose bien. es innecesario porque ya de por sí es tan complicado, que encontrarte con alguien y tener que girar la cara, después, el irte a al cama con esa cosa de coraje, de rabia con alguien o lo que sea. Hay que irse a la cama en paz. Yo siempre digo que mi gran secreto de belleza, no hablo de una crema, que hay cosas que ayudan, pero para mí, lo fundamental, es vomitar y decir todo lo bueno y lo malo. No quedarte con nada en el día, porque irás a dormir de otra forma. Si te gusta algo, dilo. Si no te gusta, también. Depende de como lo digas, se puede decir todo.

? - CH: Hoy, por ejemplo, ha llegado Tamara y ha dicho 'yo perdono' a Íñigo Onieva.

? - VICKY: Claro. Todo pasa en esta vida por algo y lo que no, también. Si pasa algo bueno, qué bien. pero si pasa algo malo, hay que darle un giro y verlo de otra manera. Yo amo a Tamara, es una persona mágica, muy especial. Tiene un saber hacer que olé.

? - CH: La que es mágica también es tu hija.

? - VICKY: Albita también tiene un punto increíble. Tiene una mezcla, ahí una cosa que está muy bien mezclada. Bueno, también tiene lo suyo, no te vayas a venir arriba. Pero es verdad que tiene una cosa bonita, tiene las ideas muy claras y eso me gusta. Dice 'eh, recuerda, que yo quiero ser feliz, conocerme, estar fuerte porque la vida no es fácil'. Quiere estar preparada para saber lo que quiere ser. Yo también te digo que la gente piensa que, es verdad que yo he trabajado toda la vida pero yo cuando arranqué con la moda fue hace 17 años, que yo tenía 30 y pico. Yo ya tenía una edad, lo hablo por los jóvenes. Que no se apuren, que no se precipiten. Lo primordial es ser una buena persona y después, ser lo que uno quiera ser.

? - CH: ¿Abierta al amor?

? - VICKY: Sí, por favor, sí, sí. Abierta al amor, sí, quiero, quiero.

? - CH: ¿Qué tipo de hombre?

? - VICKY: Un hombre, pedazo tío, un hombre en mayúsculas, con valores, un hombre leal, legal, un tío que te coja de la mano y que se comprometa de verdad, un tío que no tenga miedos, un tío valiente, que me agarre y le guste vivir, que le guste aprovechar, que no tenga pereza. Que me aguante, que no es fácil, porque ya casi con cincuenta una ya se vuelve mucho más exigente.

? - CH: Te quiero preguntar como diseñadora. Se está hablando mucho del estilismo de Victoria Federica porque está saliendo en portadas de revistas de moda.

? - VICKY: Victoria es especial, es singular, Victoria Federica* es que me encanta ella. me llevo bien con ella y mi hija es muy amiga. Yo le tengo mucho cariño la verdad y a su hermano igual. Para mí ella es especial, tiene una belleza diferente.

? - CH: ¿Contarías con ella para tus desfiles y tus presentaciones?

? - VICKY: Bueno, soy muy estricta con esas cosas porque no me gusta mezclar. Respeto a todo el mundo, que cada uno haga lo que quiera pero yo, cuando hay alguien conocido en mi desfile, es porque se dedica a la moda y es profesional de ella. No me gusta subir a amigos o a gente conocida, no me gusta. Soy muy así. Cuando he subido a alguien es porque se dedica a eso, no me aprovecho. No hay necesidad.

? - CH: Para terminar te quería preguntar por tu amiga Eva González. Sé que eres muy discreta, hasta donde puedas leer. ¿Qué le deseas?

? - VICKY: Me encantaría poder hablar libremente de todo esto pero el problema es que no me gusta hablar de mis amigos porque creo que mi vida es mía y yo tengo mi libertad de hablar de mi vida pero a mí no me gusta tocar. Respeto mucho a mis amigos.