Vicky Martín Berrocal desvela cómo se enamoró de Manuel Díaz 'El Cordobés'

MADRID, 16 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal se ha sentado con Bertín Osborne y ha confesado por todo lo alto detalles de su vida que jamás había contado de manera pública. Tan tranquila y a gusto se encontraba con el presentador que ha hablado largo y tendido de cómo conoció a su único marido, Manuel Díaz 'El Cordobés'.

Hablando de su padre, la diseñadora de moda ha confesado que su padre iba a muchas corridas de toros y eventos en los que había grandes personajes del momento: "Él iba a los toros, me llevaba de finca a finca y en una de esas conocí a Manuel. Se toreaban toros de mi padre, me senté en la barrera, él me miró y yo le miré. Yo vi algo raro, después fuimos a cenar y estábamos cenando en el mismo hotel y ahí viene la historia esa que cuenta Manuel que es muy graciosa".

Vicky Martín Berrocal ha recordado con risa ese momento y ha seguido contando la historia de la primera vez que conoció al torero: "Cuando nos levantamos de cenar, fui al baño y él aprovechó y vino detrás. Llega y me dice '¿me puedes dar tu número de teléfono?' cogí le miré y le pedí un boli y un papel a la de recepción. Le puse seis o siete números: Huelva, Talavera, finca no sé qué, finca de...' y el pobre mío coge y pone en un papel siete veces su número (se ríe)".

Y sin duda el momento más bonito de esta historia de amor es cuando: "Empezó a llamarme, me invitó una noche a cenar y vino a recogerme a la finca donde vive él hoy, se queda en la cancela y me dijo ¿donde quieres ir a cenar? y yo le dije 'a un bar de carretera, unos huevos fritos con papas'. Y desde entonces... supo que era una tía normal". Una historia que nos ha terminado enamorando y que sin duda, refleja ese carácter tan humano de la diseñador.