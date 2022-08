Vicky Martín Berrocal, espectacular, presume de cuerpo en bañador y lanza un potente mensaje 'body positive'

MADRID, 10 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal está viviendo uno de sus veranos más tranquilos, pero también de los más dulces. Disfrutando de su soltería tras su ruptura a principios de año con el empresario portugués Joao Viegas Soares después de tres años de relación, la diseñadora reparte su tiempo entre sus compromisos profesionales y sus días al borde del mar con la persona más importante de su vida, su hija Alba Díaz.

Con ella ha disfrutado de unos días únicos en Punta Umbría, Huelva, en los que la influencer ha dedidado unas preciosas palabras a su madre que reflejan la especial relación que mantienen y el gran momento que está viviendo Vicky: "No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. No se me va a olvidar este viaje jamás... que risas, que conversaciones, que manera de disfrutar de nuestra compañía* (...) Amo verte feliz, amo verte emocionada, me gusta ver como nuestra relación crece, como cada día nos vamos conociendo más y mejor, como trabajamos vivir el presente y nos olvidamos de todo lo demás, es aquí y ahora (...) En definitiva, agradezco estos días a tu lado, siempre son necesarios y me hacen mucho bien.Te quiero mamá".

Y es que salta a la vista que Vicky está feliz, y además de compartir tiempo con Alba - a la que no ve tanto como le gustaría por sus ajetreadas vidas - también ha aprovechado estas vacaciones para presumir de su espectacular figura en traje de baño y lanzar un mensaje 'body positive' a todos sus seguidores.

"Todos tenemos cuerpos diferentes, y ninguno es mejor ni peor. La clave está en querernos a nosotros tal y como somos y no juzgar a los demás. Lo más importante es estar sano. Cuidado, control, y aunque estamos de vacaciones, claro que puedes comer, pero haz deporte" ha publicado en sus redes sociales, desvelando así cual es el secreto del tipazo que luce después de perder casi 20 kilos con mucho esfuerzo y con tres premisas básicas: alimentación equilibrada, ejercicio y quererse y aceptarse a uno mismo, la clave del éxito de una radiante Vicky a la que hemos pillado en Madrid.

?"Está todo muy bien, todo en orden, feliz verano" nos ha contado la diseñadora, agradeciendo los cumplidos por su impresionante figura pero sin desvelar cómo lo ha conseguido o si el amor tiene algo que ver en lo guapísima que está en los últimos meses. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

