Vicky Martín Berrocal, ¿le ha sorprendido la reciente maternidad de Ana Obregón? ¿Qué opina al respecto?

MADRID, 15 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal y Ana Obregón compartieron fogones en 'Masterchef celebrity 4', y desde entonces, ambas han mantenido una bonita relación de amistad. La actriz ha lucido en alguna que otra ocasión algún modelo de la diseñadora, y juntas aparecieron recientemente en 'Días de tele', donde confesaron ciertas cosas que tienen en común.

Pero a pesar de su estrecha relación, Vicky ha evitado pronunciarse acerca de la reciente maternidad de su amiga, evitando desvelar si apoya a Ana en estos duros momentos y respondiendo tajantemente: "Yo no hablo de nadie, mi amor. Lo siento mucho".

Por otra parte, la diseñadora asegura encontrarse en un momento muy feliz de su vida: "Yo feliz, todo muy bien". El pasado viernes, acudió al cumpleaños de Marina Carmona, a quien tiene un gran cariño, así como al resto de su familia. Según Vicky, Marina es "una amiga maravillosa, hija de una amiga. Que quiero, que adoro".

La diseñadora no ha querido entrar en detalles, pero ha dejado claro que la familia de Marina es "gloria, bueno, toda la familia. Gloria, aquí no hay nada malo, ¿sabes?". Vicky parece estar disfrutando de una etapa muy feliz en su vida, aunque prefiere mantener ciertos aspectos en privado.

En cuanto a su faceta personal, Vicky parece estar disfrutando de su tiempo en familia, y en especial con su hija Alba. La diseñadora ha compartido diversas fotos en sus redes sociales en las que se las ve juntas y muy felices. No obstante, sobre la relación de su hija con su nuevo novio Alberto García, Vicky ha preferido mantener la discreción y no dar detalles sobre si ya lo ha conocido o no.

En definitiva, la diseñadora se encuentra en un momento muy feliz de su vida, rodeada de su familia y amigos cercanos, aunque prefiere mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Los rumores acerca de su nuevo proyecto empresarial y su discreción sobre la relación de su hija mantienen a los medios y seguidores de Vicky en vilo, esperando nuevas noticias sobre la vida de la diseñadora.