Vicky Martín Berrocal habla de su separación con Joao Viegas

MADRID, 23 (CHANCE)

Han sido muchas las especulaciones que ha habido en los últimos meses sobre la vida sentimental de Vicky Martín Berrocal desde que rompieses su relación con Joao Viegas, pero nadie mejor que ella para explicar cómo se siente y cómo se ha producido esa difícil decisión.

La diseñadora nos ha hablado por primera vez de su ruptura con Joao tras meses viviendo en Madrid: "No pasó nada, no fue nada... estoy bien, me siento bien. Cuando sacrificas, el sacrificio que yo he querido hacer y feliz, me fui feliz, el hombre de mi vida, consciente de arrancar un proyecto nuevo porque jamás había vivido con alguien después de Manuel. Todo esto funciona cuando renuncias a muchas cosas y te faltan, tu hija, tus amigos, tu ciudad... esas muchas cosas hacen que te sientas sola".

Además, nos asegura que el peor momento fue cuando se empezó a sentir mal: "Cuando empiezas a encontrarte que fallan cosas, tomas decisiones y me vine. Le quiero, no hay nada que yo te pueda decir, nos llevamos bien, no existe nada de por medio, pero sentí que había que separarnos... no sé si por un tiempo o por una vida y esa decisión había que tomarla y pensé que tenía que volver y es lo que he hecho, estoy aquí" y termina su confesión asegurando que todavía está asimilando esta nueva vida: "Hay que pasar este luto porque hemos compartido muchas cosas, éramos una familia de seis hijos, habíamos creado un hogar y eso duelo. Yo puedo ser un bicho raro, no me considero muy normal, siempre he dicho que un toque tengo de algo".

En cuanto a la reconciliación entre Manuel Benítez y Manuel Díaz, la exmujer del torero confirma que todavía no se ha producido: "No creo que se haya producido, no soy consciente, pero creo que esta vez va a pasar, creo que hay cosas que pasan en la vida y que ayudan. Todo tiene un time, a lo mejor es el momento de que ocurra, creo que tiene que ocurrir ya, no se pueden quedar con esa pena" y asegura que ya es momento de que ocurra: "Manuel ha tenido un amago del corazón y yo creo que muchas veces hay cosas que te hacen pensar, yo creo que él tiene que estar muy orgulloso del hijo que tiene... son muchos años, Manuel tiene 54 años, ya toca ¿no?".

La diseñadora también tiene palabras para Victoria Federica, que la ha elegido a ella para posar en su primer reportaje en revista, aunque no es la primera vez que elige su firma: "Tuvo su primer evento en solitario en Sevilla como miembro de la casa real, me llamó la atención porque vi las imágenes y dije 'no puede ser, eso es un traje de victoria' y llamé a la tienda de Madrid y dije 'esto es nuestro ¿no?' y me dijeron 'no, es que victoria estuvo aquí hace una semana y se lo compró' y me pareció tan increíble" y se deshace en halagos hablando de ella y de su hermano Froilán: "Yo no los trato tanto por edad, pero en el cumpleaños de Alba, ellos salen juntos y tienen su pandilla y sus historias... pero lo que los he tratado me parecen reales, les tengo mucho cariño. Son únicos, ella está despuntando, no hay nadie que no hable de victoria y me parece que va en solitario, tiene una vida ella sola, por ella misma, es muy libre, muy ella, me gustan las mujeres así".

Vicky ha compartido con nosotros esa experiencia bestial que ha tenido su hija en el voluntariado que ha realizado: "Le ha cambiado la vida, ha sido el momento más feliz de su vida, es increíble lo que la vida te puede enseñar, me gusta Alba, me gustan sus decisiones, quiere vivir cosas que le renueven... ella se fue y desde allí me llamaba y me decía 'es imposible que sea tan feliz donde no hay de nada' y eso es maravilloso, darte cuenta que puedas y que la felicidad no está medida. Ella se ha dado cuenta de muchas cosas, es muy impaciente, ahora tiene unos tiempos... es otra alba, ya no necesita tantas cosas, es un aprendizaje".