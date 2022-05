Vicky Martín Berrocal nos presenta su nuevo proyecto laboral

MADRID, 26 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal es una mujer imparable, de las que no puede estarse quieta y lo da todo en sus proyectos laborales. Ahora, la empresaria nos presenta sus nuevas fragancias y nos asegura que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Hemos hablado con ella y nos ha confesado de qué se trata este nuevo proyecto: "En todas las fragancias hay parte mía porque al final las he creado yo y ha sido un proceso muy largo. Estuve un año y pico para sacar las primeras en 2017 y ahora he vuelto a estar un año y medio trabajando en estas fragancias. Le he dado un giro a Eterna que era mi perfume".

Y nos ha asegurado cuáles son sus preferidos: "Yo uso Eterna y Eterna es una mezcla de tabaco, vainilla, madera tenía mucha identidad, mucha personalidad, potente Hay muchas mujeres y hombres que se han enganchado a ese perfume. Todos los perfumes tienen de fondo madera, pero Eterna lleva mucha más madera de fondo que las otras, lo que pasa es que la madera se queda. Cuando pasan 15 minutos empieza a salir el corazón del perfume y en esta ocasión le he metido flor de naranjo y jazmín que es muy Vicky, muy sur, muy Sevilla. Todas las fragancias tienen ese punto de madera porque le da personalidad al perfume".

Vicky Martín Berrocal se ha mostrado muy emocionada y nos ha confesado que está recuperando el tiempo que ha pasado separada de su hija Alba: "Ahora he llegado a Madrid y estamos aprovechando todo ese año y medio que yo me fui y que lo pasé fatal fuera, pues está siendo un regalo la convivencia con ella. Dormimos en la misma cama desde hace tres meses y despertarme a su lado es brutal".

La diseñadora asegura que no ha necesitado ayuda tras su ruptura con Joao: "No, no necesito ayuda. No he necesitado ayuda de ningún tipo, yo creo que uno tiene que enfrentar la vida tal cual le viene y que hay que ser valiente, y que hoy estoy aquí y mañana no sé dónde voy a estar. Es aquí y ahora entonces como vivo las cosas, las vivo desde lo más profundo y las disfruto, pero igualmente disfruto cuando me toca vivir otra historia".

Y nos ha desvelado en qué se ha consolado ella en esos meses tan duros: "Yo no creo que necesitemos nada, yo creo que nos necesitamos a nosotros y necesitamos estar tener salud mental que es lo más importante de todo y cuidarnos y querernos a nosotros mismos entonces no he necesitado ninguna ayuda. Podría serlo y pueden llegar y arroparte, pero arroparte no solo de tu hija sino de tu madre, tu hermana, de tu país, de la gente, de salir a la calle y de ese abrazo, esa conversación de alguien que no me conoce y quiere hablar conmigo y esas cosas. Eso me reconforta y me abraza muy fuerte entonces es verdad, pero normalmente tenemos que aprender a vivir con lo que nos viene".

Vicky nos afirma que se encuentra en un buen momento de su vida, tal y como podemos ver en su rostro: "Yo creo que persigo mucho lo que amo y en esa persecución yo disfruto mucho. Estoy muy satisfecha y lo paso bien, disfruto de muchas cosas y no necesito a penas nada más que lo que la vida me da y la verdad es que me da muchas cosas. Soy muy afortunada y estoy muy feliz con la vida".

En cuanto al acercamiento que ha tenido el padre de su hija, Manuel Díaz, con su padre, la empresaria se hace la sorprendida: "Yo no sé nada. Yo que ole, que para adelante. ¿Qué voy a decir yo? Si es algo que queremos todos y no solo yo por estar metida en la familia, sino que a España entera le encantaría que ocurriera".

Vicky Martín Berrocal también nos ha explicado cómo se encuentra Alba tras su operación de pecho: "Como si no hubiese pasado nada, el doctor le dijo que no era una cosa por estética ni un capricho suyo sino una cuestión de salud. O sea, era inviable, llevaba muchísimo tiempo, pero se enfrentó y la llevaban al quirófano e iba cantando sevillanas También le vendrá de papá, imagínate".

Muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido su hija, asegura que no es exigente con ella: "No la exijo, Alba tiene sus tiempos. Yo no debo obligar. La única preocupación que yo tengo no es que Alba sea ni que Alba consiga, ni que se parezca a mí ni a nadie. Mi única preocupación es que Alba sea feliz, es lo único que me preocupa. Cada una tiene sus tiempos, no hay que obligar, no hay que estar detrás. Yo tuve unos ejemplos increíbles en mi vida, mi padre y mi madre, dos seres diferentes y únicos, trabajadores que me enseñaron a vivir y que me enseñaron que la vida no era fácil".