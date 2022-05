Vicky Martín Berrocal, Rosauro Varo y Óscar Higares, entre otros, dan su último adiós a Miguel Báez 'Litri' en Madrid

El legendario torero ha sido velado en la intimidad este jueves en el madrileño tanatorio de San Isidro y hoy será despedido en Huelva, donde vivió buena parte de su vida

MADRID, 20 (CHANCE)

Delicados momentos para la familia de Miguel Báez 'Litri', que este miércoles fallecía en la capital a los 91 años, tan solo cuatro días después de la boda de su hijo Miguel y Casilda Ybarra en Sevilla.

Los restos mortales de una de nuestras grandes figuras del toreo han sido velados este jueves en la más estricta intimidad en el tanatorio de San Isidro de Madrid y este viernes se instalará una capilla ardiente en el Ayuntamiento de Huelva - donde residió gran parte de su vida - entre las 12.00 y las 22.00 horas para que todo aquel que lo desee pueda darle su último adiós.

Este sábado se celebrará una misa en su memoria a las 12.00 horas y posteriormente será incinerado en una ceremonia íntima a la que acudirá tan solo su familia más cercana, como su mujer desde hace 55 años, Conchita Spínola, o sus tres hijos.

Precisamente el más conocido de los tres, el también torero Miguel Báez 'Litri', se encontraba de luna de miel con Casilda Ybarra en Italia cuando se enteró de la noticia del fallecimiento de su padre, y no dudó en interrumpir su viaje para regresar a Madrid para darle su último adiós, aunque evitó que los medios de comunicación captasen su imagen llegando al tanatorio de San Isidro.

Y es que ha sido una capilla ardiente marcada por la discreción, a la que se acercaron tan solo algunos grandes amigos de la familia, como Rosauro Varo o Vicky Martín Berrocal y su hermana Rocío, de riguroso luto y muy afectadas por la amistad que su padre, José Luis Martín Berrocal, tuvo con Miguel Báez Espuny.

El veterano diestro Julio Aparicio, que vivió muchas tardes de gloria con el fallecido, asistió al tanatorio con su hija Pilar y, muy emocionado, solo tuvo bonitas palabras para su compañero y amigo: "Toreábamos ese año en Valencia 7 novilladas seguidas en la Feria, y la octava la alternativa. Éramos muy amigos y era muy buena persona. Una gran persona y un gran torero. Mucha personalidad".

Óscar Higares, gran amigo de Miguel Báez Spínola, también acudió a dar su último adiós al torero y nos ha contado cómo se encuentra la familia en estos duros momentos: "imagínate* Además, Miguel con el maestro tenía un vínculo muy bonito, muy especial y la verdad es que ha sido un palo gordo".

"Ya no pudo asistir a la boda de Miguel con Casilda, pero bueno, supo que se casaba Miguel y seguro que se ha ido feliz y contento así que con eso es con lo que nos tenemos que quedar al final, con las cosas positivas, las cosas buenas y el maestro era un hombre con una vitalidad, una energía, un sentido del humor, una generosidad. Era tan especial que eso va a quedar ahí en el legado que ha dejado a sus hijos y ese testigo que recogió Miguel hace mucho tiempo y que lo lleva por bandera. Miguel es de las personas más generosas, más especiales y de corazón que yo he conocido en mi vida y que a mí más me ha ayudado" ha confesado.