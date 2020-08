Vicky Martín Berrocal tiene el traje con el que iluminarás tus noches de verano

MADRID, 4 (CHANCE)

Vicky Martín Berrocal se encuentra viviendo un momento muy dulce en el país vecino, Portugal. Allí se ha instalado junto a su novio Joao Viegas para comenzar una nueva vida. Y allí disfruta tanto de la compañía de su pareja y como de la noches lusas, a las que ilumina con cuidados looks.

Siguiendo los pasos de su hija, Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal se ha aficionado a dejar constancia en sus redes de los acontecimientos que suceden en su vida. Para una cena especial en Comporta, la diseñadora optó por un traje de chaqueta en color marfil que le sentaba como si fuera hecho a medida.

https://www.instagram.com/p/CDd6EyYpTkG/

Pero no es así. La chaqueta en cuestión lleva el sello de Zara y en su nueva colección encontramos varias propuestas de la firma para que conviertas este total look se en el 'must' de tus noches de verano y las ilumines, como sabiamente ha hecho Vicky.

FOTO1: Blazer manga remangada detalle de Zara, 59,95 €.

FOTO 2:Blazer Smoking de Zara, 49.95 €