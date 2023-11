Una víctima del atropello mortal de Móstoles de 2020, antes de morir: "Son mis dos hermanos, me están dando"

Una menor que sobrevivió declara que fue su abuela la que ordenó que mataran a su madre

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Una de las tres víctimas mortales del atropello de Móstoles de agosto de 2020 delató a sus hermanos segundos antes de morir durante una conversación que mantuvo con su marido en la que le alertó de que le estaban golpeando bruscamente por detrás de su coche hasta que chocaron contra un árbol.

"Me chillaba que eran sus dos hermanos que la estaban dando", ha relatado por videconferencia el marido de Pilar, quien ese día perdió a su mujer, a su hija y a su hermano por una disputa familiar a raíz de una prueba del pañuelo. "Le dije a la Guardia Civil que no fue un accidente", ha señalado y se ha dirigido a los acusados con "no tenéis perdón de dios".

El juicio contra estos dos hermanos por este suceso arrancó la semana pasada en la Audiencia Provincial de Madrid. Los acusados, que defienden que fue un accidente, afrontan una pena de hasta 67 años de cárcel por tres delitos de asesinato consumado y otro en grado de tentativa.

Una menor que casi muere en el accidente ha relatado en su declaración que escuchó a la matriarca decir a sus tíos que mataran a su madre tras un enfrentamiento ante la negativa de que la hicieran a ella la prueba del pañuelo.

En la vista oral ha salido a la luz que el atropello se produjo en el marco de una disputa después de que a la hija de una de las víctimas quisieran hacerla un prueba de virginidad, lo que provocó que la niña avisara a sus padres.

Por ello, se habría producido un enfrentamiento con la 'matriarca' de la familia, lo que provocó que los acusados quisieran defender su honor y persiguieran a su hermana por la antigua carretera de Extremadura hasta provocar el fatal accidente en el que murió la mujer, una de sus hijas y otra persona.

DELATÓ A SUS HERMANOS

En su declaración, el marido de Pilar ha relatado que ese día su hija acudió a casa de sus abuelas para comunicarles que tenía novio sin ninguna intención de casarse. "Era una comida y ya está, ni para pedirla ni para mirarla --en alusión a la prueba de virginidad--", ha narrado.

Sin embargo, le quisieron hacer la citada prueba y les avisó, por lo que su madre junto a su hermana fueron a recogerla. Tras una bronca con la matriarca, Pilar decidió irse y llamó a su marido cuando de repente comenzaron a golpearla por detrás en el coche.

"Yo escuche tres golpes y al tercero, se cortó la comunicación" ha relatado el testigo entre lloros. Además, ha denunciado que sufren amenazas desde entonces.

La menor ha contado que acudió a casa de sus abuelos, pero sus tíos y otros familiares la empezaron a acosar y no la dejaban salir de la habitación porque la querían mirar. "No querían contar con mi madre y me marché", ha relatado. Tras ello, ha dicho que la matriarca mandó a sus tíos a darles golpes. "Escuche que decía que iba a mandar a los hermanos de mi madre para que la mataran", ha dicho.